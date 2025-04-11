Кабмін затвердив склад делегації для участі у переговорах зі США

Технічні консультації між Україною і Сполученими Штатами щодо угоди про корисні копалини відбудуться 11 квітня у Вашингтоні

Кабінет міністрів України утворив делегацію для участі у переговорах з Урядом Сполучених Штатів Америки щодо «реалізації спільних проєктів». Як передає «Главком», про це йдеться на сайті уряду.

Так, главою делегації обрано Свириденко Юлію – першу віце-прем’єр-міністерку, міністерку економіки. Вона може вносити за погодженням з МЗС зміни до її складу.

Разом із Свириденко у складі делегації є:

Карасевич Олександр – державний секретар МЗС;

Качка Тарас – заступник Міністра економіки, торговий представник України;

Колісник Микола – заступник Міністра енергетики;

Кориневич Антон – посол з особливих доручень відділу дипломатичної роботи Міністра департаменту забезпечення роботи керівництва МЗС;

Маркарова Оксана – надзвичайний і повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки;

Музильов Володимир – радник Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністра юстиції;

Соболев Олексій – перший заступник Міністра економіки;

Стефанішина Ольга – Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністр юстиції;

Сугак Людмила – заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції;

Терещенко Світлана – заступник Міністра юстиції;

Улютін Денис – перший заступник Міністра фінансів;

Філь Олена – директор юридичного департаменту Мінфіну;

Юхимчук Ольга – заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо, технічні консультації між Україною і Сполученими Штатами щодо угоди про корисні копалини відбудуться 11 квітня у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепремʼєр-міністерку з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.

«Завтра у Вашингтоні відбудуться технічні консультації між командами міністерств юстиції й економіки. І я не в змозі розкривати якісь подробиці, тому що зустріч відбудеться лише завтра. Я зможу прокоментувати завтра», – каже вона.

Міністерка наголосила, що угода зі США про мінерали не може містити моменти, які суперечать співпраці з ЄС.

Так, Україна виробила свою позицію у контексті угоди зі США про надра, те ж стосується й тексту документа.