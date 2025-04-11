Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін затвердив склад делегації для участі у переговорах зі США

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін затвердив склад делегації для участі у переговорах зі США
Главою делегації обрано Свириденко Юлію – першу віце-прем’єр-міністерку, міністерку економіки
фото з відкритих джерел

Технічні консультації між Україною і Сполученими Штатами щодо угоди про корисні копалини відбудуться 11 квітня у Вашингтоні

Кабінет міністрів України утворив делегацію для участі у переговорах з Урядом Сполучених Штатів Америки щодо «реалізації спільних проєктів». Як передає «Главком», про це йдеться на сайті уряду.

Так, главою делегації обрано Свириденко Юлію – першу віце-прем’єр-міністерку, міністерку економіки. Вона може вносити за погодженням з МЗС зміни до її складу.

Разом із Свириденко у складі делегації є:

  • Карасевич Олександр – державний секретар МЗС;
  • Качка Тарас – заступник Міністра економіки, торговий представник України;
  • Колісник Микола – заступник Міністра енергетики;
  • Кориневич Антон – посол з особливих доручень відділу дипломатичної роботи Міністра департаменту забезпечення роботи керівництва МЗС;
  • Маркарова Оксана – надзвичайний і повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки;
  • Музильов Володимир – радник Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністра юстиції;
  • Соболев Олексій – перший заступник Міністра економіки;
  • Стефанішина Ольга – Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністр юстиції;
  • Сугак Людмила – заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції;
  • Терещенко Світлана – заступник Міністра юстиції;
  • Улютін Денис – перший заступник Міністра фінансів;
  • Філь Олена – директор юридичного департаменту Мінфіну;
  • Юхимчук Ольга – заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо, технічні консультації між Україною і Сполученими Штатами щодо угоди про корисні копалини відбудуться 11 квітня у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепремʼєр-міністерку з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.

«Завтра у Вашингтоні відбудуться технічні консультації між командами міністерств юстиції й економіки. І я не в змозі розкривати якісь подробиці, тому що зустріч відбудеться лише завтра. Я зможу прокоментувати завтра», – каже вона.

Міністерка наголосила, що угода зі США про мінерали не може містити моменти, які суперечать співпраці з ЄС.

Так, Україна виробила свою позицію у контексті угоди зі США про надра, те ж стосується й тексту документа.

Читайте також:

Теги: корисні копалини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виявлені рідкісноземельні поклади можуть вивести Казахстан на передові позиції у світі
Казахстан відкрив гігантське родовище рідкісноземельних металів
2 квiтня, 20:29
Спільний пресбрифінг Володимира Зеленського і Анналени Бербок за підсумками зустрічі
Брифінг Зеленського та Бербок: головні тези
1 квiтня, 23:31
Епічна суперечка Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті лишила незакритим ключове питання
Угода про репарації? Як Зеленському вибратися з «рідкоземельної» пастки Трампа союзники
31 березня, 21:45
Президент: Україна не визнає військову допомогу США як борг
Зеленський прокоментував нову угоду про копалини, яку надіслали США
28 березня, 18:56
Зеленський про угоду щодо корисних копалин: Про укладання говорити зарано
Зеленський про угоду щодо корисних копалин: Про укладання говорити зарано
27 березня, 17:40
Ніхто, крім Росії, не контролюватиме Запорізьку АЕС, заявив призначений окупантами директор
Передача Запорізької АЕС під контроль США: Росія зробила заяву
22 березня, 15:33
За даними FT, офіційний Вашингтон розширює свої економічні вимоги до Києва на тлі наполягань на укладенні мирної угоди з Росією
Угода про корисні копалини. Трамп пропонує включити до неї ЗАЕС – FT
21 березня, 08:39
Стефанішина підтвердила, що Україна готова підписати угоду щодо мінеральних ресурсів з США
Україна і США завершили переговори над угодою про корисні копалини
14 березня, 19:35
Рубіо зробив заяву про угоду щодо корисних копалин
Чи обговорювалася угода про корисні копалини на зустрічі у Джидді? Рубіо відповів
11 березня, 22:10

Політика

Кабмін затвердив склад делегації для участі у переговорах зі США
Кабмін затвердив склад делегації для участі у переговорах зі США
В Україні може зменшитись кількість нардепів – Стефанчук
В Україні може зменшитись кількість нардепів – Стефанчук
Зеленський запровадив санкції проти російських та білоруських пропагандистів
Зеленський запровадив санкції проти російських та білоруських пропагандистів
️Україна встановила дипломатичні відносини з Сомалі
️Україна встановила дипломатичні відносини з Сомалі
Заступник Умєрова генерал-лейтенант Гаврилюк залишає посаду – медіа
Заступник Умєрова генерал-лейтенант Гаврилюк залишає посаду – медіа
Залужний назвав чинники, які змінили традиції ведення війни
Залужний назвав чинники, які змінили традиції ведення війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
39K
20 тис. грн і триразове харчування. Військовий розповів, які пільги є у співробітників ТЦК
33K
Пісня з Росії рве сервіси в Україні. Відома мовознавиця звернулася до батьків
22K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
12K
Лютововк воскрес? Що не так з науковою сенсацією, яка потрясла світ

Новини

Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
Сьогодні, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua