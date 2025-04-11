Кабмін затвердив склад делегації для участі у переговорах зі США
Технічні консультації між Україною і Сполученими Штатами щодо угоди про корисні копалини відбудуться 11 квітня у Вашингтоні
Кабінет міністрів України утворив делегацію для участі у переговорах з Урядом Сполучених Штатів Америки щодо «реалізації спільних проєктів». Як передає «Главком», про це йдеться на сайті уряду.
Так, главою делегації обрано Свириденко Юлію – першу віце-прем’єр-міністерку, міністерку економіки. Вона може вносити за погодженням з МЗС зміни до її складу.
Разом із Свириденко у складі делегації є:
- Карасевич Олександр – державний секретар МЗС;
- Качка Тарас – заступник Міністра економіки, торговий представник України;
- Колісник Микола – заступник Міністра енергетики;
- Кориневич Антон – посол з особливих доручень відділу дипломатичної роботи Міністра департаменту забезпечення роботи керівництва МЗС;
- Маркарова Оксана – надзвичайний і повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки;
- Музильов Володимир – радник Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністра юстиції;
- Соболев Олексій – перший заступник Міністра економіки;
- Стефанішина Ольга – Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністр юстиції;
- Сугак Людмила – заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції;
- Терещенко Світлана – заступник Міністра юстиції;
- Улютін Денис – перший заступник Міністра фінансів;
- Філь Олена – директор юридичного департаменту Мінфіну;
- Юхимчук Ольга – заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань європейської інтеграції.
Нагадаємо, технічні консультації між Україною і Сполученими Штатами щодо угоди про корисні копалини відбудуться 11 квітня у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепремʼєр-міністерку з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.
«Завтра у Вашингтоні відбудуться технічні консультації між командами міністерств юстиції й економіки. І я не в змозі розкривати якісь подробиці, тому що зустріч відбудеться лише завтра. Я зможу прокоментувати завтра», – каже вона.
Міністерка наголосила, що угода зі США про мінерали не може містити моменти, які суперечать співпраці з ЄС.
Так, Україна виробила свою позицію у контексті угоди зі США про надра, те ж стосується й тексту документа.
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