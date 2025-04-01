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Брифінг Зеленського та Бербок: головні тези

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Брифінг Зеленського та Бербок: головні тези
Спільний пресбрифінг Володимира Зеленського і Анналени Бербок за підсумками зустрічі
фото: Офіс президента

4 квітня відбудеться зустріч військових команд тих країн, які готові розмістити контингент в Україні

Президент України Володимир Зеленський разом з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок поспілкувалися з журналістами про новий пакет підтримки обсягом €130 мільйонів євро, майбутню зустріч для обговорення військового контингенту, готовність України до безумовного припинення вогню, порушення Росією домовленостей і формати оборонної співпраці із США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Питання членства в НАТО в угоді про рідкоземи

Зеленський підкреслив, що питання членства України в НАТО ніколи не було частиною угоди про корисні копалини зі США.

«Що стосується нового драфту цієї угоди, над якою зараз працюють наші команди – українська і американська – точніше сказати, що більш зараз працюють юристи. Передусім, деталі про юристів, це говорити можна з командою наших міністерств, тому що це є відповідні юридичні кампанії, є до них запит, яка з цих кампаній буде працювати, є кілька дуже сильних кампаній, яка з цих кампаній юридичних буде працювати, зараз буде прийнято рішення в найближчі дні», – зазначив глава держави.

Військова допомога Україні

Німеччина надає додаткову військову допомогу Україні на €11 млрд. За словами Бербок, €3 млрд надійдуть цього року, а решта €8,25 млрд – протягом 2026-2029 рр.

Бербок також повідомила, що Берлін надасть Києву додаткові €130 млн на гуманітарні потреби та стабілізаційні заходи.

Зустріч країн, які готові розмістити контингент в Україні

Зеленський зазначив, що у п’ятницю, 4 квітня, відбудеться зустріч військових команд тих країн, які готові розмістити контингент в Україні.

«Що стосується питання контингенту, то у нас буде зустріч у п’ятницю військових команд кількох країн, вузького кола, тих, хто готовий розмістити контингент у тому чи іншому вигляді. Тому що є сухопутна частина, є повітряна частина і є присутність на морі. Це буде перша глибока зустріч, раніше були консультації. Я думаю, ми побачимо деякі роз’яснення, деякі деталі», – сказав президент.

Передача США всієї інформації про порушеня Росією припинення ударів по енергетиці та на морі

Президент заявив, що Україна передає США всю інформацію про порушення Росією часткового режиму припинення вогню, яке передбачає припинення ударів по енергетиці та тишу на морі.

Зеленський наголосив на важливості моніторингу виконання домовленостей.

«Поки що ми вважаємо, що моніторингового процесу на високому рівні немає, але ми зі свого боку майже щоденно, я попросив про це нашу сторону, передаємо на рівні різних інституцій інформацію щодо порушення Росією домовленостей не бити ракетами по енергетиці. Ми цю інформацію передаємо США і бачимо, що Америка починає потроху це розуміти», – заявив Зеленський.

Постачання Україні далекобійних ракет

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що новий канцлер Німеччини погодиться постачати Україні далекобійні ракети Taurus.

«Ми над цим працюватимемо. У нас будуть розмови щодо деталей, коли оберуть нового канцлера, буде новий офіс», – сказав Зеленський.

Чи сподівається він досягти згоди на постачання Taurus із новим німецьким канцлером, Зеленський відповів: «Так, звісно. Навіть більше, ніж сподіваюся».

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Теги: Володимир Зеленський корисні копалини військова допомога Анналена Бербок переговори

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