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Сибіга: Україна виробила своє бачення тексту угоди зі США про копалини

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Сибіга: Україна виробила своє бачення тексту угоди зі США про копалини
Сибіга наголосив, що угода має бути взаємовигідною для двох країн і не суперечити євроінтеграційному курсу України
фото: facebook.com/andrij.sybiha

Україна фіналізує склад переговорної групи, яка найближчим часом поїде до Вашингтону для обговорення тексту угоди

Україна виробила свою позицію у контексті угоди зі США про надра, те ж стосується й тексту документа. Як передає «Главком», про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі Укрінформу.

За його словами, Україна фіналізує склад переговорної групи, яка найближчим часом поїде до Вашингтону для обговорення тексту угоди, який запропонували США. До складу делегації увійде представник МЗС.

Раніше він зазначав, що делегація України поїде до США з командою юристів. Сьогодні він уточнив, що оберуть одну з провідних юридичних компаній, яка буде супроводжуватиме переговорний процес зі сторони української команди.

Сибіга наголосив, що угода має бути взаємовигідною для двох країн і не суперечити євроінтеграційному курсу України. «Це одна з принципових позицій для української сторони», – підкреслив він.

Нагадаємо, що вже стало відомо, коли делегати з України вирушать на переговори щодо мінеральної угоди. Українська команда відправиться до Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня.

Раніше міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкісноземельні копалини. Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському пропагандисту та телеведучому Такеру Карлсону повідомив, що угода про корисні копалини виступає знаком для Росії, що США не залишають Україну.

Зокрема, Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Тим часом РФ та США розпочали обговорення проєктів з видобутку рідкісноземельних металів.

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Теги: корисні копалини переговори Андрій Сибіга

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