Зеленський про угоду щодо корисних копалин: Про укладання говорити зарано

Президент зазначив, що спершу у США говорили про рамкову угоду, а зараз вже кажуть, що вона має бути повною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що про укладання угоди щодо корисних копалин говорити зарано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію глави держави.

Президент зазначив, що спершу у США говорили про рамкову угоду, а зараз вже кажуть, що вона має бути повною. Він додав, що саме про укладання угоди говорити зарано, важливо, що Україна співпрацює зі США.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа хоче підкоригувати умови угоди з офіційним Києвом щодо доступу американської сторони до українських корисних копалин. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на Financial Times.

Також зазначалося, що Сполучені Штати Америки запропонували Україні нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів, але питання атомних електростанцій у ній немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Володимира Зеленського.