Угода про корисні копалини. Трамп пропонує включити до неї ЗАЕС – FT

За даними FT, офіційний Вашингтон розширює свої економічні вимоги до Києва на тлі наполягань на укладенні мирної угоди з Росією

Адміністрація Трампа нібито шукає нових умов для доступу Штатів до корисних копалин та «енергетичних активів» в Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче підкоригувати умови угоди з офіційним Києвом щодо доступу американської сторони до українських корисних копалин. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на Financial Times.

Західне видання пише, що про відповідні плани американської сторони розповіли двоє українські чиновники на умові анонімності.

Зазначається, що адміністрація Трампа зараз шукає нових умов для доступу Штатів до найважливіших корисних копалин та «енергетичних активів» в Україні.

Йдеться, зокрема, до включення в розширену угоду також атомну електростанцію, що наразі перебуває під контролем російських окупантів. Назву видання не вказує, однак стає зрозуміло, що йдеться про Запорізьку АЕС.

Таким чином, за даними FT, офіційний Вашингтон розширює свої економічні вимоги до Києва на тлі наполягань на укладенні мирної угоди з Росією.

Нагадаємо, що угода між Україною та США не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності. Про це повідомила міністерка юстиції України Ольга Стефанішина. За її словами, йдеться про розподіл надходжень до державного бюджету, частина з яких генерується у Фонд. Після підписання цієї угоди не настають жодні правові наслідки.

Зокрема, повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче повʼязати угоду з Україною про видобуток корисних копалин із зобовʼязанням української сторони якнайшвидше припинити вогонь.

Bloomberg зазначає, що Трамп готовий фіналізувати угоду щодо природних ресурсів за умови, що президент України Володимир Зеленський погодиться на припинення вогню та переговорів з Москвою.

14 березня віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що переговори щодо угоди про корисні копалини між Україною та США завершилися. Залишилося підписати документ.