Кабмін звільнив Горбачова з посади освітнього омбудсмена

У 2019 році Горбачов офіційно став першим освітнім омбудсменом в Україні

Кабінет міністрів вирішив звільнити Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Як зазначив нардеп, рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Кабміну.

Що відомо про Сергія Горбачова

Горбачов є українським діячем освіти, журналістом та першим освітнім омбудсменом України. Народився він у Запоріжжі, Україна. Протягом життя опанував більш ніж 20 професій, зокрема, будівельника, дизайнера і програміста.

Впродовж 1984–1988 років працював вчителем російської мови та літератури у кількох запорізьких школах. Був одним із творців ліцею «Логос» у Запоріжжі, одного з перших освітніх закладів для обдарованих дітей; займав посаду директора ліцею з 1990 до 1996 років. З 1997 до 2000 працював дизайнером-верстальником у книжковому видавництві «Дике Поле». З 2006 до 2013 був директором інформаційного центру газети «Коммерсантъ Украина».

У 2015 році, після перемоги у конкурсі на заміщення вакантної посади, став директором школи №148 міста Києві. Тоді ж почав викладати зарубіжну літературу та медіаграмотність.

Висунув свою кандидатуру на новостворену посаду освітнього омбудсмена у 2019 році. 14 серпня 2019 року Горбачов офіційно став першим освітнім омбудсменом в Україні.

Нагадаємо, Горбачов заявляв, що колосальна кількість предметів у школі лише перевантажує учнів, і зовсім не сприяє підвищенню рівню освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті.

Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав директорів українських шкіл не ставити непотрібних вимог дітям, які через війну перебувають за кордоном, але продовжують здобувати освіту у навчальних закладах нашої країни.