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Кабмін призначив міністру енергетики нового заступника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кабмін призначив міністру енергетики нового заступника
Шейко стане першим заступником міністра Галущенка
фото: «Енергоатом»

Раніше Шейко працював у «Енергоатомі» та на Запорізькій АЕС

Кабінет міністрів призначив Юрія Шейка першим заступником міністра енергетики. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як відомо, раніше Шейко працював на посаді тимчасово виконуючого обов’язки першого віце-президента – технічного директора, члена правління НАЕК «Енергоатом».

Раніше Юрій Шейко очолював відокремлений підрозділ «Атомпроектінжиніринг» та працював на інших посадах у «Енергоатомі» та на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України звільнив Юрія Власенка з посади першого заступника міністра енергетики. Згодом 2 серпня 2024 року члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг обрали головою Юрія Власенка.

Як повідомлялося, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що сьогодні фактично до 60% електроенергії України виробляють на атомних станціях. НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

До слова, як заявив очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко, протягом найближчої зими в Україні працюватимуть усі дев'ять атомних блоків. Ремонтна кампанія має чіткі терміни.

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Теги: Енергоатом Герман Галущенко міністр Кабмін Міненерго

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