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Звільнений комбриг пояснив причину конфлікту з вищим командуванням

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Звільнений комбриг пояснив причину конфлікту з вищим командуванням
Екскомандир 80-ї бригади Еміль Ішкулов
фото з відкритих джерел

За словами Ішкулова, він відмовився виконувати задачі вищого керівництва, визнавши їх «нереалістичними».

Полковник Еміль Ішкулов, якого нещодавно відсторонили від командування 80-ю окремою десантно-штурмовою Галицькою бригадою, повідомив «Главкому» причину конфлікту з вищим командуванням, через який його було усунуто від керівництва бригадою. 

За словами Ішкулова, він відмовився виконувати задачі вищого керівництва, визнавши їх «нереалістичними». Натомість йому запропонували «відпочити», після чого послідувало звільнення з посади. 

Ішкулов зазначив, що командири підрозділів бригади невдоволені рішенням вищого керівництва про те, що його знімають, бо вони частково володіють обстановкою про те, яка задача перед ними стоїть, знають про нереалістичність цієї задачі.  

«Той, хто знає мене, знає, як я планую операції, як ставлюся до особового складу, як ставлюся до виконання поставлених задач, – той розуміє, що я ті задачі виконував. Можливо, по-своєму, але виконував», – каже полковник. 

Ішкулов відмовився розкривати хід самої справи, тому що та задача, через яку Ішкулова звільнили, перед бригадою стоїть і досі. Якщо бригаду все ж змусять виконувати ту задачу, то, за словами командира, розкриття хоч найменших деталей може погано позначитися на її особовому складі.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», командири десантно-штурмових батальйонів 80-ї Галицької бригади звернулися до президента України, Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та та командувача десантно-штурмових військ Ігоря Скибюка з проханням не знімати комбрига Еміля Ішкулова.

У зверненні  командири 0-ї Галицької бригади заявили, що бригаду очолює  професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Еміль Ішкулов, який пройшов усі командирські ланки, знає, що таке вести людей за собою, зокрема і в тил ворога, знає, що таке полон і має чисельні нагороди.

Раніше з'явилася інформація про те, що Ішкулова можуть звільнити через те, що він відмовився виконувати завдання, яке було неспівмірне з силами бригади, яку він очолює.

Як повідомлялося, командування Десантно-штурмових військ після широкого розголосу прокоментувало кадрове рішення щодо Ішкулова. У ДШВ заявили, що його мають призначити на вищу посаду, враховуючи «безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера».

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Теги: ЗСУ військові звільнення

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