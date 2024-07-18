Верховна Рада схвалила підвищення акцизів на пальне

4 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне

Акцизи на пальне зростуть з 1 вересня

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо. Про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримав 231 народний обранець.

231 народний обранець ухвалив підвищення акцизного податку на паливо фото: Telegram/Ярослав Железняк

Крім того, парламент підтримав правку про зміну тарифів на газ.

Як зазначив нардеп Гончаренко, акцизи зростуть з 1 вересня.

Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на моторні палива фото: Telegram/Ярослав Железняк

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне.

Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на моторні палива. У 2028 році передбачається, що ставка акцизу на бензин становитиме 359 євро, на дизель – 330 євро, а на газ – 70 євро.

Згодом стало відомо, що парламентський комітет схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне №11256-2, де повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ.