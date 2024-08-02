Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп назвав обмін ув’язнених «перемогою для Путіна»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Трамп назвав обмін ув’язнених «перемогою для Путіна»
Трамп заявив, що якби він був при владі, то не довелося б відпускати одних з найбільших убивць світу
фото: Reuters

Трамп зазначив, що повернення ув’язнених із Росії є добрим для США, але домовленості, за якими це сталось, «дуже погані»

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував домовленість про обмін ув’язнених між Росією та Заходом. Про це пише Business.

На думку Трампа, обмін ув’язнених став «перемогою для Путіна або будь-якої іншої країни, яка має з нами справу».

Говорячи про звільнення репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича, він зазначив, що повернення ув’язнених із Росії є добрим для США, але заявив, що домовленості, за якими це сталось, «дуже погані».

«З нами (за Трампа при владі – ред.) цього б не сталося. Ми б його (Гершковича – ред.) повернули. Нам би не довелося нічого платити. Нам би не довелося відпускати одних з найбільших убивць світу, тому що саме це і сталося, як ви знаєте», – додав Трамп.

Нагадаємо, 1 серпня, пройшов масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною.

До відома, німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня. Зазначається, що після інтенсивного розслідування щодо агента російських спецслужб його несподівано випустили на волю, попри вирок до довічного ув'язнення.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп звільнення обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тільки Мішель Обама перевершує Трампа як альтернативу Байдену на виборах у 2024 році
Американці хочуть бачити президентом жінку? Результати опитування
3 липня, 10:35
Раніше військова Ярина Чорногуз сказала, що ідея «економічного бронювання» підриває саме поняття чину «обовʼязок»
Чи потрібне економічне бронювання? Нардеп прокоментував скандал у соцмережі
17 липня, 12:42
Орбан вважає, що інтенсивність війни в Україні «радикально посилиться в найближчому майбутньому»
Орбан оприлюднив скандальний лист про відновлення відносин Євросоюзу з РФ
19 липня, 13:54
Сьогодні Росія виробляє більше боєприпасів та базового озброєння, ніж США та Європа разом взяті
Дипломат пояснив, чому Путін поспішає й кидає на війну всі можливі ресурси
20 липня, 16:57
Під час переговорів з Трампом Джонсон намагався пояснити ситуацію в Україні
Українська влада прокоментувала мирний план експрем’єра Джонсона
22 липня, 18:38
Гарріс випередила Трампа в загальнонаціональному опитуванні з результатом 44% проти 42%
Гарріс випереджає Трампа в новому опитуванні
23 липня, 22:05
Трамп та Гарріс зустрінуться на ABC News
Стало відомо, коли відбудуться дебати між Трампом та Гарріс
24 липня, 16:15
Очільник 80-ї Галицької бригади Еміль Ішкулов
Звільнення комбрига 80 ОДШБр Ішкулова: ЗМІ назвали причину
30 липня, 13:50
Гарріс підтримують 43% зареєстрованих виборців, а Трампа – 42%
Вибори у США: Гарріс збільшила перевагу над Трампом в опитуванні
31 липня, 03:19

Політика

Трамп назвав обмін ув’язнених «перемогою для Путіна»
Трамп назвав обмін ув’язнених «перемогою для Путіна»
США посилять присутність на Близькому Сході
США посилять присутність на Близькому Сході
У Шольца заговорили про ймовірність переговорів з РФ після обміну в'язнями
У Шольца заговорили про ймовірність переговорів з РФ після обміну в'язнями
Трамп пояснив, чому відмовляється проводити дебати з Гарріс
Трамп пояснив, чому відмовляється проводити дебати з Гарріс
Демократи офіційно висунули Гарріс кандидатом у президенти США
Демократи офіційно висунули Гарріс кандидатом у президенти США
Прем'єр Фінляндії відповів, коли буде відкрито кордон із Росією
Прем'єр Фінляндії відповів, коли буде відкрито кордон із Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Три українських міста потрапили до найдорожчих у Європі: список
28K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
12K
Затримання працівників ТЦК на Тернопільщині: реакція оперативного командування «Захід»
9550
Папі Римському слід сильніше затягнути пасок? Ватикан по вуха у боргах
8574
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7783
Путін розцілував жінку: хто така Анна Дульцева і навіщо вона диктатору

Новини

За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
Вчора, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Вчора, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
31 липня, 14:24

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua