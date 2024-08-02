Трамп назвав обмін ув’язнених «перемогою для Путіна»

Трамп заявив, що якби він був при владі, то не довелося б відпускати одних з найбільших убивць світу

Трамп зазначив, що повернення ув’язнених із Росії є добрим для США, але домовленості, за якими це сталось, «дуже погані»

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував домовленість про обмін ув’язнених між Росією та Заходом. Про це пише Business.

На думку Трампа, обмін ув’язнених став «перемогою для Путіна або будь-якої іншої країни, яка має з нами справу».

Говорячи про звільнення репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича, він зазначив, що повернення ув’язнених із Росії є добрим для США, але заявив, що домовленості, за якими це сталось, «дуже погані».

«З нами (за Трампа при владі – ред.) цього б не сталося. Ми б його (Гершковича – ред.) повернули. Нам би не довелося нічого платити. Нам би не довелося відпускати одних з найбільших убивць світу, тому що саме це і сталося, як ви знаєте», – додав Трамп.

Нагадаємо, 1 серпня, пройшов масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною.

До відома, німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня. Зазначається, що після інтенсивного розслідування щодо агента російських спецслужб його несподівано випустили на волю, попри вирок до довічного ув'язнення.