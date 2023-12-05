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«Не «вичавлюйте» наших дітей». Освітній омбудсмен звернувся до директорів шкіл

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Не «вичавлюйте» наших дітей». Освітній омбудсмен звернувся до директорів шкіл
Держава намагається допомогти біженцям з дітьми не втратити зв'язок з українською системою освітою
фото з відкритих джерел

Горбачов назвав «нелогічними та дурнуватими» вимоги шкіл до учнів

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав директорів українських шкіл не ставити непотрібних вимог дітям, які через війну перебувають за кордоном, але продовжують здобувати освіту у навчальних закладах нашої країни.

«Нешановні директори деяких (на щастя - не всіх, на жаль - не поодиноких) шкіл, які "вичавлюють" наших дітей з українських шкіл, схаменіться!», – закликав він.

«Не «вичавлюйте» наших дітей». Освітній омбудсмен звернувся до директорів шкіл фото 1

Горбачов підкреслив, що держава усіма силами намагається допомогти батькам та їхнім дітям, які стали біженцями через війну, не втратити зв'язок з українською системою освіти.

«А ви що робите, висуваючи для наших дітей, які зараз за кордоном, якісь абсолютно нелогічні та, буду недипломатичним, дурнуваті вимоги щодо складання «іспитів» нашими дітьми 5 (!) класу, та відмовляючись виконувати наказ МОН щодо українознавчого компоненту?», – запитав омбудсмен.

Сергій Горбачов також закликав таких очільників шкіл бути українцями.

До слова, в школах України почастішали випадки цькування не лише учнів, а й педагогів, причому діти часто знімають такі випадки на телефон та викладають у мережу. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, що робити вчителю, якщо він став жертвою булінгу під час уроку.

Нагадаємо, у 2023-2024 навчальному році тривалість та дати канікул формуються індивідуально кожним закладом освіти. Зимові канікули триватимуть переважно два тижні. В окремих регіонах до місяця. Зимові канікули 2023-2024 здебільшого розпочнуться 23 грудня і триватимуть до 7 січня. Також на відпочинок школярі можуть піти й з 30 грудня, тоді відпочинок триватиме до 14 січня. Дізнатися, який варіант обрала школа, де навчається дитина, можна в адміністрації або на її сайті.

Теги: держава освітній омбудсмен Сергій Горбачов школярі

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