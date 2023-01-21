НАБУ затримало очільника міністерства через хабар

Василю Лозинському інкримінують зловживання владою та розкрадання коштів

НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Про спершу повідомила «Українська правла», посилаючись на співрозмовників серед правоохоронців та у Кабміні.

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Справа стосується розкрадання бюджетних коштів. Розслідування ведеться за статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Зазначається, що кримінальне провадження розслідується з вересня 2022 року. Видання зазначає, що йдеться про уродженця Львівщини Василя Лозинського. Журналіст Михайло Ткач уточнив, що йдеться про отримання Лозинським хабара в 400 тис. доларів.

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Згодом в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури підтвердили, що йдеться саме про Лозинського. У відомстві пообіцяли надати повне сприяння слідству і звільнити Василя Лозинського із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.

Офіційної інформації від НАБУ поки немає.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив Василя Лозинського тимчасовим виконувачем обовʼязків міністра розвитку громад і територій у листопаді 2022 року.