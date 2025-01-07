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Кабмін звільнив заступницю глави Мінветеранів через неетичну поведінку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кабмін звільнив заступницю глави Мінветеранів через неетичну поведінку
Величко-Трифонюк стала заступницею міністра в середині минулого року
фото з відкритих джерел

Посадовиця втрапила у скандал пов'язаний із приниженням співробітника-ветерана

Уряд звільнив Руслану Величко-Трифонюк з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також було звільнено першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Гаєвського та заступника Віталія Зубрія.

Крім того, Кабмін призначив першим заступником голови Державного агентства водних ресурсів України Ігоря Ковальова.

Руслана Величко-Трифонюк стала заступницею міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції у 25 червні 2024 року. Доти вона була виконувачкою обов’язків виконавчої директорки Українського ветеранського фонду та радницею заступниці міністра оборони України.

В Українському ветеранському фонді посадовиця допомагала розширити програми підтримки ветеранів, у тому числі через кризові гарячі лінії, юридичні консультації та соціальну адаптацію, а також програми перекваліфікації та працевлаштування ветеранів.

Як відомо, до Кабінету міністрів України було направлено документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступниці з питань європейської інтеграції міністра у справах ветеранів України. Рішення стало реакцією на інформацію, оприлюднену 6 січня в соцмережах і медіа щодо неетичної поведінки стосовно колишнього співробітника міністерства Євгена Шибалова.

Раніше Кабінет міністрів звільнив Павла Бортнікова з посади заступника міністра у справах ветеранів України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

До слова, Кабінет міністрів призначив Юлію Кіріллову заступником міністра у справах ветеранів України.

Теги: звільнення Міністерство у справах ветеранів кадрові зміни

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