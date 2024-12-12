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У Сирії може бути реалізована турецька модель управління

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Сирії може бути реалізована турецька модель управління
Сирію очікують значні політичні зміни
фото із відкритих джерел

Головною опорою в Сирії у новий період стануть національні сили, які підтримує Туреччина

Система управління у Сирії після формування постійного уряду замість перехідного може бути організована за так званою турецькою моделлю, яка реалізована на півночі арабської країни. Про це пише газета Türkiye з посиланням на джерела в турецькій адміністрації та Партії справедливості та розвитку, що править у Туреччині.

Тимчасовий прем'єр-міністр Мухаммед аль-Башир раніше заявив, що адміністрація Башара Асада, який наприкінці минулого тижня залишив посаду президента, лишила країну зі зруйнованою економікою.

Джерела турецького видання зазначають, що основною опорою в Сирії у новий період стануть національні сили, які підтримує Туреччина. Анкара здійснила підготовку створеної на півночі адміністрації безпечної зони у військовому та адміністративному аспектах, зазначає газета. Регіон, у якому проживає 5 млн осіб, почав керуватися на основі ініціатив Туреччини, пише вона. Була створена модель управління – від муніципальних послуг до армії, поліції, освітніх установ та інших державних структур. Тепер ця модель застосовуватиметься у Сирії, зазначає видання.

Джерела у правлячій турецькій партії також повідомили газету про плани проведення економічних та політичних реформ у Сирії. За даними видання, наразі налічується близько 10 млн. сирійців, які мають органічні зв'язки з Туреччиною, у тому числі 5 млн. у безпечній зоні, 1.5 млн. перебралися до Європи через Туреччину, і 3 млн. на турецькій території.

Принаймні 5 млн з них говорять турецькою, що, як зазначає Türkiye, є важливою цифрою. Туреччина, за даними її джерел, хоче створити в Сирії структуру, в якій будуть представлені всі точки зору, та систему, в якій всі сегменти матимуть високий рівень представництва. Система, яку Туреччина створила у регіоні, де проживає 5 млн осіб, і яка охоплює всі верстви суспільства, досі функціонувала без проблем, стверджує турецька газета.

Нагадаємо, Туреччина надасть усебічну підтримку Сирії у перехідний період після звільнення з посади президента арабської країни Башара Асада. Зокрема називають три пріоритетні напрямки політики Анкари на сирійському напрямі: будівництво нової Сирії, протидія терористичній Робочій партії Курдистану (PПK) та її сирійському відгалуженню – «Силам народної самооборони», забезпечення повернення на батьківщину сирійських біженців. За даними МВС Туреччини, у країні налічується 2,9 млн сирійців.

До слова, нову конституцію Сирії буде підготовлено протягом шести місяців, весь перехідний процес буде завершено за 18 місяців. Так, відповідно до конституції, буде створено нові політичні партії. Потім під наглядом ООН буде проведено вибори

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Теги: Сирія звільнення модель Анкара партії будівництво вибори міністр Туреччина

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