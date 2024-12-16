Польська партія «Ліві разом» обрала кандидатку в президенти

Кандидатуру Магдалену Беят обрали на зʼїзді польських «Лівих» у неділю шляхом голосування

Президентські вибори в Польщі заплановані на першу половину 2025 року

Польська партія «Ліві разом», яка входить до урядової коаліції, у неділю, 15 грудня, висунула віцеспікерку Сенату Магдалену Беят своєю кандидаткою в президенти на виборах 2025 року. Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що кандидатуру Беят обрали на зʼїзді польських «Лівих» у неділю шляхом голосування.

Магдалена Беят за фахом – перекладачка іспаномовної літератури, захистила дисертацію з менеджменту в неурядових організаціях, після чого працювала в різних фондах.

У 2019 році Беят вперше була обрана до польського Сейму за списком «Лівих разом» і обіймала посаду віцеголови фракції.

Вона привернула увагу своєю підтримкою права жінок на аборт, що стало причиною звільнення з посади голови парламентського комітету з питань політики та сім’ї за ініціативою партії «Право і справедливість», яка тоді була при владі.

На місцевих виборах у квітні 2024 року Беят балотувалася на посаду мера Варшави, посівши третє місце з результатом майже 13% голосів.

На цей момент Магдалена Беят є єдиною жінкою, яка оголосила про свою участь у президентських виборах Польщі наступного року.

Втім, основними претендентами вважаються мер Варшави, кандидат від «Громадянської коаліції» Рафал Тшасковський, і Кароль Навроцький, голова Інституту національної пам’яті, підтримуваний «Правом і справедливістю».

Зазначимо, президентські вибори в Польщі заплановані на першу половину 2025 року. Чинний президент Анджей Дуда завершує свій другий термін і не має права знову балотуватися.

Нагадаємо, на президентських виборах у Грузії переміг проросійський кандидат, він був єдиним учасником.

Чинна президентка Саломе Зурабішвілі повідомила, що не залишить свою посаду, оскільки вибори не є легітимними.