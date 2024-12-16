Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польська партія «Ліві разом» обрала кандидатку в президенти

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Польська партія «Ліві разом» обрала кандидатку в президенти
Кандидатуру Магдалену Беят обрали на зʼїзді польських «Лівих» у неділю шляхом голосування
фото з відкритих джерел

Президентські вибори в Польщі заплановані на першу половину 2025 року

Польська партія «Ліві разом», яка входить до урядової коаліції, у неділю, 15 грудня, висунула віцеспікерку Сенату Магдалену Беят своєю кандидаткою в президенти на виборах 2025 року. Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що кандидатуру Беят обрали на зʼїзді польських «Лівих» у неділю шляхом голосування.

Магдалена Беят за фахом – перекладачка іспаномовної літератури, захистила дисертацію з менеджменту в неурядових організаціях, після чого працювала в різних фондах.

У 2019 році Беят вперше була обрана до польського Сейму за списком «Лівих разом» і обіймала посаду віцеголови фракції.

Вона привернула увагу своєю підтримкою права жінок на аборт, що стало причиною звільнення з посади голови парламентського комітету з питань політики та сім’ї за ініціативою партії «Право і справедливість», яка тоді була при владі.

На місцевих виборах у квітні 2024 року Беят балотувалася на посаду мера Варшави, посівши третє місце з результатом майже 13% голосів.

На цей момент Магдалена Беят є єдиною жінкою, яка оголосила про свою участь у президентських виборах Польщі наступного року.

Втім, основними претендентами вважаються мер Варшави, кандидат від «Громадянської коаліції» Рафал Тшасковський, і Кароль Навроцький, голова Інституту національної пам’яті, підтримуваний «Правом і справедливістю».

Зазначимо, президентські вибори в Польщі заплановані на першу половину 2025 року. Чинний президент Анджей Дуда завершує свій другий термін і не має права знову балотуватися.

Нагадаємо, на президентських виборах у Грузії переміг проросійський кандидат, він був єдиним учасником.

Чинна президентка Саломе Зурабішвілі повідомила, що не залишить свою посаду, оскільки вибори не є легітимними.

Читайте також:

Теги: Рафал Тшасковський звільнення Саломе Зурабішвілі президент аборт Анджей Дуда партії вибори Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше з відповідною ініціативою виступив президент Франції ще у лютому. Тоді ж це викликало сильну опозицію з боку деяких європейських країн
Посадовці в Європі знову заговорили щодо відправки військ в Україну – ЗМІ
25 листопада, 12:48
За спробу незаконного перетинання державного кордону України відносно чоловіків прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП
Прикордонники виявили у багажнику автобуса двох чоловіків, які намагалися потрапити до Польщі
27 листопада, 03:42
Ігор Терехов повідомив, що у Харкові вже розпочався опалювальний сезон
Мер Харкова розповів, як місто перетворюється в енергоострів
28 листопада, 10:34
Президент Володимир Зеленський зі Стюартом Рамзі з Sky
Зеленський відповів, що може зупинити гарячу стадію війни в Україні
29 листопада, 22:07
Волинянина Івана Гончарука зобразили у молодому віці та сидячи
На стіні СІЗО в Луцьку з'явився мурал із останнім розстріляним воїном УПА
29 листопада, 11:46
У Польщі побудували першу ділянку «Східного щита»
Польща побудує захисні укріплення на кордоні з Україною
30 листопада, 15:27
Робочий візит Президента України до Франції 7 грудня
Соратника Трампа обурив одяг Зеленського
8 грудня, 16:13
У Сирії зміниться керівництво
Коли у Сирії з'явиться нова влада? Прогноз від Hürriyet
11 грудня, 12:25
Трамп планує вже в перший день на посаді кардинально змінити політику США – Reuters
Трамп планує вже в перший день на посаді кардинально змінити політику США – Reuters
12 грудня, 04:57

Політика

Польська партія «Ліві разом» обрала кандидатку в президенти
Польська партія «Ліві разом» обрала кандидатку в президенти
Християни Сирії вперше після повалення режиму Асада відвідали богослужіння
Християни Сирії вперше після повалення режиму Асада відвідали богослужіння
Президент Словаччини заявив, що Україна буде вимушена піти на територіальні поступки
Президент Словаччини заявив, що Україна буде вимушена піти на територіальні поступки
В Берліні ультраправі молодики побили членів партії Шольца
В Берліні ультраправі молодики побили членів партії Шольца
Алжир звинуватив Францію в дестабілізації ситуації в країні
Алжир звинуватив Францію в дестабілізації ситуації в країні
Литва ввела санкції проти 17 політиків і чиновників Грузії: список
Литва ввела санкції проти 17 політиків і чиновників Грузії: список

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
95K
У масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2024
18K
Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро осіб загинули, ще троє травмовані (фото)
17K
У Керченській протоці тонуть два російські танкери (відео)
14K
У полон до азовців потрапили елітні російські розвідники

Новини

Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Вчора, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
14 грудня, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
14 грудня, 16:24

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua