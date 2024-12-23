Уряд виділив додаткові 400 млн грн на житло ветеранам

Станом на 1 грудня 2024 вже виплачено грошову компенсацію 2 130 ветеранам, з них придбали житло 1 053 осіб

Станом на 1 грудня 2024 вже виплачено грошову компенсацію 2 130 ветеранам, з них придбали житло 1 053 осіб

Кабінет міністрів виділив додатково 400 мільйонів гривень на придбання житла ветеранам у 2024 році. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова за результатами засідання уряду, інформує Мінрозвитку.

«Додаткові кошти надають можливість Мінветеранів забезпечити виплату грошової компенсації для придбання житла у цьому році ще для 186 осіб. Кошти будуть направлені на рахунки отримувачів протягом поточного місяця», – зазначила Калмикова.

Таким чином, завдяки додатковим коштам у цьому році рекордні 10,5 млрд грн спрямовані на забезпечення власними оселями 4 619 ветеранів та їхніх сімей.

Як повідомлялося, за житловими програмами Мінветеранів вже спрямовано майже 10,1 млрд грн для придбання житла для 4 433 ветеранів.

Станом на 1 грудня 2024 вже виплачено грошову компенсацію 2 130 ветеранам, з них придбали житло 1 053 осіб.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до «Порядку встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я» (постанова КМУ №306). Зазначається, що зміни розширюють підстави для встановлення зв’язку інвалідності із пораненнями або іншими ушкодженнями здоров’я, отриманими цивільним населенням від вибухонебезпечних предметів.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив порядок отримання статусу учасника бойових дій (УБД) під час воєнного стану онлайн або автоматично. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, Міністерство у справах ветеранів впродовж чотирьох місяців має забезпечити технічне доопрацювання реєстру.