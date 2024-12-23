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Китай запровадив санкції проти канадських захисників прав уйгурів і Тибету

Ірина Бура
glavcom.ua
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Китай запровадив санкції проти канадських захисників прав уйгурів і Тибету
Правозахисники звинувачують Китай у переслідуванні уйгурів – етнічної спільноти, що переважно сповідує іслам та проживає у західному регіоні Сіньцзян
фото з відкритих джерел

Заходи набули чинності 21 грудня та включають заморожування активів і заборону на в’їзд

Китай оголосив санкції проти двох канадських організацій та 20 людей, які опікуються питаннями прав уйгурів і Тибету. Про це пише Reuters.

На сайті Міністерства закордонних справ КНР зазначається, що заходи набули чинності 21 грудня та включають заморожування активів і заборону на в’їзд. Основними цілями Китаю стали такі організації, як Uyghur Rights Advocacy Project та Canada Tibet Committee.

Правозахисники звинувачують Китай у переслідуванні уйгурів – етнічної спільноти, що переважно сповідує іслам та проживає у західному регіоні Сіньцзян. Зокрема, правозахисні організації заявляють, що китайці використовують уйгурів для примусової праці у спеціальних таборах.

Крім того, тибетська діаспора виступає за відновлення незалежності Тибету.

Зазначимо, Тибет – це високогірний регіон у Гімалаях, який часто називають «дахом світу». Його загальна площа становить 1,2 млн км², що розміром як дві України. У 1951 році Китай анексував цей регіон. У Пекіні стверджують, що це було «мирне звільнення», але багато тибетців розглядають китайську операцію як вторгнення. 

Китай з 2017 року звинувачують у реалізації політики репресій щодо мусульманського населення та інших етнічних меншин у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі. За даними міжнародних організацій понад 2 млн осіб, головним чином уйгури та казахи, перебувають у «таборах перевиховання», де зазнають примусової праці, жорстокого поводження та тортур. Китайська влада відкидає звинувачення, стверджуючи, що люди в таборах –  «екстремісти» і потребують «перевиховання».

Нагадаємо, національна розвідувальна організація Туреччини (MİT) заарештувала в Стамбулі шістьох підозрюваних за звинуваченням у передачі Китаю інформації про організації уйгурів. 

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Теги: звільнення діаспора Китай санкції

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