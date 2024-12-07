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В.о. мера Чернігова заявив, що йде з посади через тиск

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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В.о. мера Чернігова заявив, що йде з посади через тиск
Олександр Ломако заявив, що керівники військових адміністрацій «взяли місто в облогу»
фото з відкритих джерел

Ломако заявив про тиск з боку керівництва військової адміністрації

Секретар Чернігівської міської ради, що тимчасово виконує обов’язки міського голови, Олександр Ломако заявив, що подає заяву про звільнення. Про це повідомляє офіційний портал міськради.

Він заявив, що керівники військових адміністрацій «взяли місто в облогу», тож він полишає посаду, щоб розблокувати роботу міста.

«Чиновники з військових адміністрацій за вказівкою згори взяли місто в заручники. Їхня умова – Ломако має піти з обраної посади. Мені передали простими словами: якщо я цього не зроблю, вони занурять місто в хаос», – сказав він.

У разі його відмови залишити посаду ухвалення бюджету міста на 2025 рік буде зірване, робота найбільшої лікарні Чернігова буде повністю зупинена. Також йому начебто пригрозили зупинкою харчування в закладах дошкільної освіти та повною зупинкою громадського транспорту.

«Вони взяли місто в облогу. Я цю облогу маю зняти. Якщо ціна – моя посада, я цю ціну заплачу. Щоб звільнити із заручників Чернігів, сьогодні, в день місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради та прошу її розглянути на найближчій сесії. Для мене життя міста – важливіше будь-яких посад», – додав Ломако.

Нагадаємо, наприкінці жовтня представники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до виконувача обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

До цього з обшуками приходила Служба безпеки України. 

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Теги: мер Чернігів звільнення тиск самоврядування робота місто Олександр Ломако

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