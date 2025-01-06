Мінветеранів ініціювало звільнення заступниці міністра через неетичну поведінку

Руслана Величко-Трифонюк раніше обіймала посаду першої заступниці виконавчого директора Українського ветеранського фонду та була юристкою у благодійному фонді «Повернись живим»

Міністерство категорично засудило поведінку, яка принижує честь і гідність ветерана війни

До Кабінету міністрів України направлено документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступниці з питань європейської інтеграції міністра у справах ветеранів України. Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.

Як зазначається, таке рішення стало реакцією на інформацію, оприлюднену 6 січня в соцмережах і медіа щодо неетичної поведінки стосовно колишнього співробітника міністерства Євгена Шибалова.

«Міністерство категорично засуджує поведінку, яка принижує честь і гідність ветерана війни або будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо, і жодні обставини не можуть бути виправданням. Кожен роботодавець незалежно від форми власності має створювати належні умови для реінтеграції ветерана на робочому місці», – йдеться в офіційний позиції міністерства.

Повідомляється, що керівництво Мінветеранів призначило службову перевірку з метою виявлення фактів та обставин, про які зазначено в оприлюдненій інформації.

«Окремо інформуємо, що до Кабінету міністрів України направлено документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступниці міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції», – зазначили в Мінветеранів.

Раніше у себе на сторінці у Facebook ветеран та ексспівробітник Мінветеранів Євген Шибалов розповів про зневажливе ставлення до нього в міністерстві.

«Чому я звільнився з Мінветеранів? Все доволі просто. Там виявилися великі труднощі з дотриманням п. 1 частини першої ст. 7 закону України «Про державну службу». Це та стаття, в якій говориться, що «кожен державний службовець має право на повагу до своєї гідності», – написав він і навів низку образливих заяв, які до нього застосовували.

Сам Шибалов не називав імені посадової особи, але в соціальних мережах припустили, що йдеться про Руслану Величко-Трифонюк.

Руслана Величко-Трифонюк раніше обіймала посаду першої заступниці виконавчого директора Українського ветеранського фонду та була юристкою у благодійному фонді «Повернись живим».

Нагадаємо, Кабінет Міністрів звільнив Павла Бортнікова з посади заступника міністра у справах ветеранів України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Згідно з розпорядженням №1 від 3 січня, уряд звільнив Павла Бортнікова з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації згідно з абзацом першим частини другої статті 9 закону «Про центральні органи виконавчої влади» (за поданням прем'єр-міністра відповідно до пропозицій відповідного міністра).