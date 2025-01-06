Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мінветеранів ініціювало звільнення заступниці міністра через неетичну поведінку

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мінветеранів ініціювало звільнення заступниці міністра через неетичну поведінку
Руслана Величко-Трифонюк раніше обіймала посаду першої заступниці виконавчого директора Українського ветеранського фонду та була юристкою у благодійному фонді «Повернись живим»
фото: Фонд «Повернись живим», Facebook

Міністерство категорично засудило поведінку, яка принижує честь і гідність ветерана війни

До Кабінету міністрів України направлено документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступниці з питань європейської інтеграції міністра у справах ветеранів України. Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.

Як зазначається, таке рішення стало реакцією на інформацію, оприлюднену 6 січня в соцмережах і медіа щодо неетичної поведінки стосовно колишнього співробітника міністерства Євгена Шибалова.

«Міністерство категорично засуджує поведінку, яка принижує честь і гідність ветерана війни або будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо, і жодні обставини не можуть бути виправданням. Кожен роботодавець незалежно від форми власності має створювати належні умови для реінтеграції ветерана на робочому місці», – йдеться в офіційний позиції міністерства.

Повідомляється, що керівництво Мінветеранів призначило службову перевірку з метою виявлення фактів та обставин, про які зазначено в оприлюдненій інформації.

«Окремо інформуємо, що до Кабінету міністрів України направлено документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступниці міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції», – зазначили в Мінветеранів.

Раніше у себе на сторінці у Facebook ветеран та ексспівробітник Мінветеранів Євген Шибалов розповів про зневажливе ставлення до нього в міністерстві.

«Чому я звільнився з Мінветеранів? Все доволі просто. Там виявилися великі труднощі з дотриманням п. 1 частини першої ст. 7 закону України «Про державну службу». Це та стаття, в якій говориться, що «кожен державний службовець має право на повагу до своєї гідності», – написав він і навів низку образливих заяв, які до нього застосовували.

Сам Шибалов не називав імені посадової особи, але в соціальних мережах припустили, що йдеться про Руслану Величко-Трифонюк.

Руслана Величко-Трифонюк раніше обіймала посаду першої заступниці виконавчого директора Українського ветеранського фонду та була юристкою у благодійному фонді «Повернись живим».   

Нагадаємо, Кабінет Міністрів звільнив Павла Бортнікова з посади заступника міністра у справах ветеранів України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Згідно з розпорядженням №1 від 3 січня, уряд звільнив Павла Бортнікова з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації згідно з абзацом першим частини другої статті 9 закону «Про центральні органи виконавчої влади» (за поданням прем'єр-міністра відповідно до пропозицій відповідного міністра).

Читайте також:

Теги: документи звільнення Міністерство у справах ветеранів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше стало відомо, що у 2025 році значно зростуть ціни на біометричні документи
У ЦНАПі можна буде оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно
31 грудня, 2024, 23:27
Керівники Київської та Полтавської ОВА Руслан Кравченко (ліворуч) та Філіп Пронін
Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської ОВА
30 грудня, 2024, 20:32
Микита Василенко зробив скандальну заяву щодо способів вирішення демографічної кризи в Україні
Університет Шевченка розриває контракт зі скандальним професором Василенком
27 грудня, 2024, 18:23
Олександр Рувін може мати громадянство Ізраїлю
Мін'юст може не продовжити контракт з директором КНДІСЕ Рувіним: причина
24 грудня, 2024, 21:30
Правозахисники звинувачують Китай у переслідуванні уйгурів – етнічної спільноти, що переважно сповідує іслам та проживає у західному регіоні Сіньцзян
Китай запровадив санкції проти канадських захисників прав уйгурів і Тибету
23 грудня, 2024, 01:56
Призупинення надання послуг пов'язане з плановими технічними роботами
Україна призупиняє оформлення та видачу паспортних документів
13 грудня, 2024, 12:13
Правоохоронці поклали ветерана на асфальт та заламали руки
«Яка у вас інвалідність?». На Дніпропетровщині поліція затримала ветерана, розгорівся скандал
12 грудня, 2024, 15:11
Поліція оприлюднила фотографії речей, які, за її словами, були вилучені в ніч на 8 грудня 2024 року.
Румунська поліція затримала депутатів, які готувалися до заворушень у Бухаресті
9 грудня, 2024, 15:55
Олександр Ломако заявив, що керівники військових адміністрацій «взяли місто в облогу»
В.о. мера Чернігова заявив, що йде з посади через тиск
7 грудня, 2024, 14:32

Політика

Мінветеранів ініціювало звільнення заступниці міністра через неетичну поведінку
Мінветеранів ініціювало звільнення заступниці міністра через неетичну поведінку
Готуємо хороші дипломатичні новини для України – звернення президента
Готуємо хороші дипломатичні новини для України – звернення президента
Лубінець повідомив обнадійливі новини щодо обмінів полоненими у 2025 році
Лубінець повідомив обнадійливі новини щодо обмінів полоненими у 2025 році
Розстріл українських військових у Волноваському районі: прокуратура розпочала розслідування
Розстріл українських військових у Волноваському районі: прокуратура розпочала розслідування
Прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку
Прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку
Скандальна заява ООН на захист УПЦ МП. Соратник президента пояснив, як реагувати Україні
Скандальна заява ООН на захист УПЦ МП. Соратник президента пояснив, як реагувати Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 січня 2025
36K
Супутники продемонстрували, на що Китай перетворив пустелю
22K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Прогноз магнітних бур на 6-9 січня: якою буде сонячна активність
20K
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони

Новини

Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Сьогодні, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Сьогодні, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Сьогодні, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Сьогодні, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Сьогодні, 02:15
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua