Кабмін звільнив заступницю міністра юстиції і держсекретарів трьох міністерств

Уряд провів кадрові зміни на сьогоднішньому засіданні

Кабінет міністрів звільнив заступницю міністра юстиції Олену Висоцьку. Також урядовці звільнили трьох державних секретарів: Наталію Запольську з Мінстратегпрому, Віктора Канцурака з Мінагро та Дмитра Слободянюка з МОЗ. Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Мельничук додав, що тимчасовими в.о. державних секретарів будуть Віталій Павло у Мінстратегпромі, Баграт Ахіджанов у Мінагрополітики і Олена Андрієць у МОЗ.

Також призначили:

Віктора Канцурака першим заступником Голови Національної соціальної сервісної служби України

Миколу Бойка першим заступником Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

В’ячеслава Дідківського заступником Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

Юрія Свербу заступником Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Нагадаємо, 18 жовтня Уряд провів чергові кадрові зміни призначивши заступника голови Державної служби України з питань праці та звільнивши заступника міністра аграрної політики та продовольства України.

Так, Кабмін призначив заступником голови Державної служби України з питань праці Володимира Гончарука. Також уряд звільнив Віталія Головня з посади заступника Міністра аграрної політики та продовольства України. Крім того, погоджено призначення Наталії Арендарчук заступником голови Житомирської обласної державної адміністрації.