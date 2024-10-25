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Кабмін звільнив заступницю міністра юстиції і держсекретарів трьох міністерств

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кабмін звільнив заступницю міністра юстиції і держсекретарів трьох міністерств
Кабмін провів кадрові зміни на сьогоднішньому засіданні
фото з відкритих джерел

Уряд провів кадрові зміни на сьогоднішньому засіданні

Кабінет міністрів звільнив заступницю міністра юстиції Олену Висоцьку. Також урядовці звільнили трьох державних секретарів: Наталію Запольську з Мінстратегпрому, Віктора Канцурака з Мінагро та Дмитра Слободянюка з МОЗ. Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Мельничук додав, що тимчасовими в.о. державних секретарів будуть Віталій Павло у Мінстратегпромі, Баграт Ахіджанов у Мінагрополітики і Олена Андрієць у МОЗ.

Також призначили:

  • Віктора Канцурака першим заступником Голови Національної соціальної сервісної служби України
  • Миколу Бойка першим заступником Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України
  • В’ячеслава Дідківського заступником Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України
  • Юрія Свербу заступником Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Нагадаємо, 18 жовтня Уряд провів чергові кадрові зміни призначивши заступника голови Державної служби України з питань праці та звільнивши заступника міністра аграрної політики та продовольства України.

Так, Кабмін призначив заступником голови Державної служби України з питань праці Володимира Гончарука. Також уряд звільнив Віталія Головня з посади заступника Міністра аграрної політики та продовольства України. Крім того, погоджено призначення Наталії Арендарчук заступником голови Житомирської обласної державної адміністрації.

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Теги: Кабмін уряд звільнення

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