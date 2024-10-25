Кабмін звільнив заступницю міністра юстиції і держсекретарів трьох міністерств
Уряд провів кадрові зміни на сьогоднішньому засіданні
Кабінет міністрів звільнив заступницю міністра юстиції Олену Висоцьку. Також урядовці звільнили трьох державних секретарів: Наталію Запольську з Мінстратегпрому, Віктора Канцурака з Мінагро та Дмитра Слободянюка з МОЗ. Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Мельничук додав, що тимчасовими в.о. державних секретарів будуть Віталій Павло у Мінстратегпромі, Баграт Ахіджанов у Мінагрополітики і Олена Андрієць у МОЗ.
Також призначили:
- Віктора Канцурака першим заступником Голови Національної соціальної сервісної служби України
- Миколу Бойка першим заступником Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України
- В’ячеслава Дідківського заступником Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України
- Юрія Свербу заступником Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Нагадаємо, 18 жовтня Уряд провів чергові кадрові зміни призначивши заступника голови Державної служби України з питань праці та звільнивши заступника міністра аграрної політики та продовольства України.
Так, Кабмін призначив заступником голови Державної служби України з питань праці Володимира Гончарука. Також уряд звільнив Віталія Головня з посади заступника Міністра аграрної політики та продовольства України. Крім того, погоджено призначення Наталії Арендарчук заступником голови Житомирської обласної державної адміністрації.
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