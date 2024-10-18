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Кабмін провів кадрові зміни в Мінагро та Держпраці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кабмін провів кадрові зміни в Мінагро та Держпраці
Кабмін провів вже другі за цей тиждень зміни в уряді
фото з відкритих джерел

Уряд призначив нового заступника голові Державної служби України з питань праці, при цьому звільнивши заступника очільника Мінагро

Уряд провів чергові кадрові зміни призначивши заступника голови Державної служби України з питань праці та звільнивши заступника міністра аграрної політики та продовольства України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Кабмін призначив заступником голови Державної служби України з питань праці Володимира Гончарука. Також уряд звільнив Віталія Головня з посади заступника Міністра аграрної політики та продовольства України

Крім того, погоджено призначення Наталії Арендарчук заступником голови Житомирської обласної державної адміністрації.

Варто зазначити, що більшість українців вважає, що у діяльності Кабінету міністрів нічого не змінилося, попри нові призначення.

Нагадаємо, уряд провів нові кадрові зміни. Так, Сергій Мельник став заступником очільника Міноборони. Сергія Боєва було призначено на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції, натомість звільнивши Олександра Балануцу.

Крім того, уряд призначив Марину Денисюк заступницею міністра розвитку громад та територій, а також тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державного агентства водних ресурсів України на Ігоря Гопчака.

До слова, Кабінет міністрів звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони, а також Людмилу Дараган з посади державного секретаря Міноборони.

Раніше президент Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки.

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Теги: кадрові зміни уряд Кабмін Мінагрополітики

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