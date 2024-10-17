Родина глави Держгеонадр Романа Опімаха на третьому році війни винайняла квартиру в Іспанії

За 2023 рік на у Держгеонадрах Опімах заробив 905 505 грн, та вказав що має готівкою $20 тис. і 35 тис. євро

Керівник Державної служби геології та надр України Роман Опімах в декларації за 2023 рік показав квартиру в Іспанії.

З липня цю нерухомість за кордоном він почав винаймати для проживання там його дружини разом із доньками, йдеться на поталі НАЗК.

Квартира – площею 56 м. кв. Проте вартість її оренди Опімах не вказав.

За 2023 рік на у Держгеонадрах Опімах заробив 905 505 грн, та вказав що має готівкою $20 тис. і 35 тис. євро.

Водночас у власності родини Опімаха перебуває одразу чотири квартири в Києві, дві з яких були придбані у 2020 році: одна з них записана на самого Опімаха, інша – на його дружину Олену. Загальна вартість цих нещодавно придбаних квартир становить, згідно з даними декларації, майже 7 000 000 грн.

Нагадаємо, у червні поточного року Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Кабінету міністрів із вимогою ініціювати питання звільнення з посади голови Державної служби геології і надр Романа Опімаха.

Причина полягає в ігноруванні Опімаком рішення суду стосовно незаконного звільненя його підлеглої.