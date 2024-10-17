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Родина глави Держгеонадр Романа Опімаха на третьому році війни винайняла квартиру в Іспанії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Родина глави Держгеонадр Романа Опімаха на третьому році війни винайняла квартиру в Іспанії
Роман Опімах
фото з відкритих джерел

За 2023 рік на у Держгеонадрах Опімах заробив 905 505 грн, та вказав що має готівкою $20 тис. і 35 тис. євро

Керівник Державної служби геології та надр України Роман Опімах в декларації за 2023 рік показав квартиру в Іспанії.

З липня цю нерухомість за кордоном він почав винаймати для проживання там його дружини разом із доньками, йдеться на поталі НАЗК

Родина глави Держгеонадр Романа Опімаха на третьому році війни винайняла квартиру в Іспанії фото 1

Квартира – площею 56 м. кв. Проте вартість її оренди Опімах не вказав.

За 2023 рік на у Держгеонадрах Опімах заробив 905 505 грн, та вказав що має готівкою $20 тис. і 35 тис. євро.

Водночас у власності родини Опімаха перебуває одразу чотири квартири в Києві, дві з яких були придбані у 2020 році: одна з них записана на самого Опімаха, інша – на його дружину Олену. Загальна вартість цих нещодавно придбаних квартир становить, згідно з даними декларації, майже 7 000 000 грн.

Нагадаємо, у червні поточного року Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Кабінету міністрів із вимогою ініціювати питання звільнення з посади голови Державної служби геології і надр Романа Опімаха.

Причина полягає в ігноруванні Опімаком рішення суду стосовно незаконного звільненя його підлеглої.

Теги: Лубінець Роман Опімах звільнення Іспанія нерухомість

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Політика

Родина глави Держгеонадр Романа Опімаха на третьому році війни винайняла квартиру в Іспанії
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