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Кабмін провів нові кадрові зміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кабмін провів нові кадрові зміни
Більшість українців вважає, що у діяльності Кабінету міністрів нічого не змінилося, попри нові призначення
фото з відкритих джерел

Уряд погодив призначення заступниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів та голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку

Кабінет міністрів провів нові кадрові зміни. Зокрема, Станіслава Музиченка було звільнено з посади першого заступника голови Державної регуляторної служби. Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з рішенням уряду, заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції стала Ольга Юхимчук, головою Державної архівної служби – Анатолій Хромов, заступником голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації – Роман Джуранюк.

Варто зазначити, що більшість українців вважає, що у діяльності Кабінету міністрів нічого не змінилося, попри нові призначення.

Нагадаємо, уряд провів нові кадрові зміни. Так, Сергій Мельник став заступником очільника Міноборони. Сергія Боєва було призначено на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції, натомість звільнивши Олександра Балануцу.

Крім того, уряд призначив Марину Денисюк заступницею міністра розвитку громад та територій, а також тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державного агентства водних ресурсів України на Ігоря Гопчака.

До слова, Кабінет міністрів звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони, а також Людмилу Дараган з посади державного секретаря Міноборони.

Раніше президент Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки.

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Теги: уряд Кабмін кадрові зміни звільнення

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