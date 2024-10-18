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Звільнення села на Купʼянщині та інтервʼю Зеленського. Головне за 18 жовтня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Звільнення села на Купʼянщині та інтервʼю Зеленського. Головне за 18 жовтня
ЗСУ звільнили та зачистили від російських загарбників село Кругляківка Харківської області і його околиці
фото ілюстративне: Яна Холодна / Facebook

Операція з повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня

Сили оборони звільнили та зачистили від росіян Кругляківку на Харківщині. Інтервʼю Зеленського: основні тези. Україна повернула тіла 501 полеглого захисника. Буданов розповів, коли 11 тис. військових КНДР будуть готові воювати проти України. У столиці пройшла ветеранська конференція.

«Главком» зібрав основні новини за 18 жовтня, аби ви були в курсі подій.

Інтервʼю Зеленського: основні тези

Володимир Зеленський в етері телемаратону «Єдині новини» дав відповідь на актуальні питання стосовно останніх подій:

Західні партнери не мають альтернатив пропозиціям України, зокрема Плану перемоги. Зеленський пригадав зустріч, яка відбулась 17 жовтня, на якій були присутні іноземні лідери, зокрема президент Франції Емманюель Макрон.

«Вчора ми сиділи і хтось, не буду казати хто, був скептичний щодо плану. І він (Емманюель Макрон - «Главком») каже, що я був на Нормандії, ми сиділи разом, він нам дав слово, що у нас мирні перемовини, реально, що ніхто не буде підіймати хвилю використання потужної зброї, що буде припинення вогню. Але ми вже не можемо довіряти словам цієї сторони, вони не виконали нічого, в це ніхто не вірить», – зауважив Зеленський. 

Після війни в Україні буде велика армія. Бо є люди, які прийшли на війну захищати Україну, маючи іншу професію. а є ті, хто після війни оберуть долю професійного військового. На думку Зеленського, українські захисники під час війни набули цінний бойовий досвід, частина з них пройшли навчання на тренувальних базах НАТО, у своїй більшості ці військові мають досвід щодо використання натівської зброї та військової техніки.

Президент України Володимир Зеленський висловив зауваження щодо моделі економічного бронювання, яка існує зараз. «Має бути справедливо. Це завдання Міністерства економіки, передусім премʼєр-міністра України, у нього є це завдання. Ті моделі, які вони мені показували, чесно, я вважаю, що вони поки не зовсім справедливі. Тут складно обирати одну професію, а не обирати іншу. Інші повинні бути критерії, не професії», – йдеться у заяві президента.

Наразі в Україні не передбачається зниження віку мобілізації до 18 років. Водночас глава держави визнав, що партнери хотіли б, щоб в Україні зменшили призовний вік.

Сили оборони звільнили та зачистили від росіян село на Купʼянщині

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони за підтримки побратимів зі Збройних сил України звільнили та зачистили від російських загарбників село Кругляківка Харківської області і його околиці. Про це повідомили в ГУР.

Зазначається, що операція з повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня.

Україна повернула тіла 501 полеглого захисника

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 501 полеглого оборонця. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Репатрійовані, зокрема, 382 тіла захисників України, які загинули на Авдіївському напрямку, 56 тіл полеглих воїнів із Бахмутського напрямку, 45 – із Мар’їнського, шість – із Вугледарського, чотири – із Запорізького, сім – із Луганського напрямку.

Буданов розповів, коли 11 тис. військових КНДР будуть готові воювати проти України

Перший північнокорейський підрозділ чисельністю 2,6 тис. солдатів вирушить до Курська Зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

У столиці пройшла ветеранська конференція

Учасники ветеранської конференції «Зміни після війни чи Перемога завдяки змінам?..» висловили занепокоєння зниженням державних видатків на реалізацію заходів ветеранської політики, відсутністю адекватного законодавчого забезпечення потреб ветеранів, незадовільною ресурсною та інфраструктурною спроможністю Міністерства у справах ветеранів, а також неналежною увагою до специфічних проблем жінок-захисниць. Про це йдеться у Зверненні за підсумками зібрання.

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Теги: розвідка війна блекаут звільнення Кирило Буданов перемога запрошення

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