На Закарпатті звільнено очільника обласного МСЕК – ЗМІ
Попередньо, Юрія Веклинця було звільнено за згодою сторін
Керівника обласної медично-соціальної експертної комісії (МСЕК) Закарпатської області Юрія Веклинця було звільнено з посади. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
«Звільнити Юрія Веклинця з посади головного лікаря Обласного центру медико-соціальної експертизи на підставі законів про працю України», – йдеться у документі.
За даними Глаголи, попередньо, Веклинця було звільнено за згодою сторін. «Він сам написав заяву на звільнення», – написав журналіст.
Юрій Веклинець очолював МСЕК з 2017 року.
Нагадаємо, міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.
Як відомо, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.
Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.
Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.
7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.
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