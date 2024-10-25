У податковій викрито посадовців із фіктивною інвалідністю

ДПС перевірила осіб із керівництва, зокрема регіонального, що оформили собі інвалідність після 24 лютого 2022 року

16 посадовців із керівництва ДПС залишили службу

У керівництві Державної податкової служби (ДПС) після перевірки виявилося 16 осіб із фіктивною інвалідністю. Усі вони «добровільно» звільнилися. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі.

«Подейкують, що ДПС за два дні підняла всі матеріали щодо осіб із керівництва, зокрема регіонального, що оформились інвалідами після 24 лютого 2022 року. Таких чоловіків загалом виявилось 17. Одна особа з інвалідністю отримала її внаслідок поранення на фронті», – написав Гетманцев.

За його словами, решта 16 посадовців «прийняли вольове та чесне рішення залишити службу».

Гетманцев наголосив, що розраховує на аналогічну інформацію від інших органів із відання податкового комітету: Державної митної служби, Бюро економічної безпеки, Держфінмоніторингу, а також Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Нагадаємо, міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК. Усього за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як повідомлялося, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

До слова, Центральну медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) планують ліквідувати до кінця поточного тижня.

Як відомо, понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування. Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Крім того, правоохоронці готуються вручити підозру колишньому голові обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Закарпаття Юрію Веклинцю.