В Україні запроваджено безкоштовне харчування для учнів початкових класів на 2024 рік

Для забезпечення безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів виділено 2 млрд грн

Уряд від жовтня забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів. Для цього на 2024 рік з бюджету виділено 2 млрд грн, які передадуть місцевим громадам у формі субвенції. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

«Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів. Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає відомство, механізм розподілу коштів субвенції забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни.

Основні умови для надання субвенції

Субвенція може бути використана як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу.

Основні умови для надання субвенції:

Гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1–4 класи).

У закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним.

Заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом.

Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів.

Усі процеси мають відповідати вимогам постанови Кабінету міністрів від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР (організація процесів так, щоб обладнання працювало правильно, а приміщення не становило загрози безпечності харчових продуктів) та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.

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