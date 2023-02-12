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Кадрові зміни продовжуються: звільнено заступника командувача Нацгвардії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кадрові зміни продовжуються: звільнено заступника командувача Нацгвардії
Руслан Дзюба
фото з відкритих джерел

11 лютого свою посаду втратив заступник командувача Нацгвардії, підписано відповідний указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади заступника командувача Нацгвардії Руслана Дзюбу. Про це йдеться в указі президента № 74/2023 від 11 лютого 2023 року.

«Звільнити Дзюбу Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України», – зазначається в документі.

Нагадаємо, що в суботу 11 лютого очільник держави також змінив склад Ради національної безпеки і оброни України.

Раніше повідомлялося, Зеленський анонсував кадрові зміни в обласних військових адміністраціях прифронтових і прикордонних регіонів.

До слова, міністр оборони Олексій Резніков планує перезавантаження антикорупційного управління та запровадження механізму громадського контролю у своєму відомстві. Таке рішення було прийнято після низки гучних скандалів у Міноборони.

Крім того, 6 лютого стало відомо, хто може замінити Кирила Буданова на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони України.

Теги: кадрові зміни Володимир Зеленський Нацгвардія

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