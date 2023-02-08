Президент розповів, чому сьогодні поїхав до Британії

«Велика Британія однією з перших прийшла на допомогу Україні»

Президент України Володимир Зеленський написав про свій візит до Великої Британії у соцмережах і опублікував фото з прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

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«Велика Британія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і Прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що літак із Зеленським вже приземлився в аеропорту Лондона. Його зустрів прем’єр-міністр Ріші Сунак. На порядку денному також зустріч з королем Карлом ІІІ.

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Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія вже не виключає надання Україні винищувачів.

А прем’єр-міністр країни Сунак заявив, що односторонні пропозиції Росії щодо припинення вогню треба ігнорувати, принаймні до повного виведення окупантів з території України.

Нагадаємо, що в четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення – Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США. Глава Європейської Ради запросив Зеленського особисто відвідати саміт у Брюсселі. За даними деяких ЗМІ, Зеленський погодився.

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Після цього, серед офіційних осіб Європейського Союзу спалахнули взаємні звинувачення після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя цього тижня.