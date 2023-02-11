Президент змінив склад РНБО

Володимир Зеленський вніс до списку членів Ради національної безпеки і оброни України Малюка та Клименка

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) голову Служби безпеки України Василя Малюка і голову Національної поліції України Ігоря Клименка. Про це йдеться у відповідному указі, оприлюдненому 11 лютого.

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«Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Клименка Ігоря Володимировича – міністра внутрішніх справ України; затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Малюка Василя Васильовича – голову Служби безпеки України», – йдеться на офіційному сайті глави держави.

За цим же указом, припинено членство у складі Ради національної безпеки і оборони Дениса Монастирського, який загинув в авіакатастрофі у Броварах.

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Нагадаємо, що раніше очільник держави анонсував кадрові зміни в обласних військових адміністраціях прифронтових і прикордонних регіонів.

Також раніше повідомлялося, що Міністр оборони Олексій Резніков планує перезавантаження антикорупційного управління та запровадження механізму громадського контролю у своєму відомстві. Таке рішення було прийнято після низки гучних скандалів у Міноборони.

Крім того, 6 лютого стало відомо, хто може замінити Кирила Буданова на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони України.