Канали Медведчука закрили, щоб відвернути увагу від «вагнергейту» – Rzeczpospolita

Польське видання розповіло про «вагнергейт» в Україні

Офіс президента України Володимира Зеленського готується до великого скандалу через «вагнергейт» і намагається переключити увагу суспільства на інші теми. Зокрема, з цим пов’язане і закриття телеканалів Медведчука. Про це йдеться у статті впливової польської газети Rzeczpospolita.

Видання розповідає про спецоперацію та реакцію української влади на скандал. «Влада заявляє, що це державна таємниця, і не розголошує жодних подробиць. Але, схоже, вони готуються до якогось скандалу, постійно намагаючись відволіктися від нього. Імовірно, саме тому в Києві було прийнято рішення так швидко закрити проросійські телеканали», – цитує Rzeczpospolita Олексія Мельника, експерта з безпеки Київського центру Разумкова.

Rzeczpospolita зазначає, що протягом останніх кількох років українська військова розвідка та СБУ розшукували та виманювали десятки найманців із групи «Вагнер», яка вважається «секретною зброєю» російської військової розвідки (ГРУ). «Вагнерівці» беруть участь у різних операціях у різних частинах світу: на Донбасі, Сирії, Африці та навіть Латинській Америці. В результаті роботи українських служб у липні минулого року групі з понад 30 російських найманців було доручено охороняти нафтопереробний завод у Венесуелі. Вони мали летіти через Мінськ до Стамбула, а звідти до Каракасу. Вони не підозрювали, що літак, як планували українці, повинен був здійснити аварійну посадку в Києві, пише польське видання.

Таким чином, були б затримані кілька десятків відповідальних, серед іншого, за злочини на Донбасі та збиття малайзійського пасажирського літака MH17 у 2014 році. Справу не тільки можна було подати до українського суду, але й до міжнародного трибуналу в Гаазі.

Однак їх затримали білоруські служби і передали росіянам. Подробиці цієї загадкової операції незабаром розкриє Bellingcat. Найближчими тижнями міжнародна група журналістів-розслідувачів представить документальний фільм, який може спричинити справжній землетрус в Києві, йдеться у статті.

Подробиці цієї справи вперше описав відомий український військовий журналіст Юрій Бутусов, який, ймовірно, буде одним із героїв розслідування Bellingcat. Він повідомив українській секції Радіо Свобода, що президент, керівник його відомства Андрій Єрмак та ще кілька людей із найближчого оточення керівника країни взяли участь у вирішальній розмові про завершальну фазу операції.

Українські ЗМІ припускають, що в офісі Зеленського оселився «крот», який в останню хвилину передав інформацію росіянам. За словами Бутусова, колишній глава української військової розвідки Василь Бурба був звільнений на початку серпня, а в лютому його мали позбавити охорони та службового житла в престижному районі Києва.

«Українська правда» стверджує, що незадовго до звільнення Бурба повідомив президенту Зеленському, що причиною провалу операції була зрада, і вимагав, щоб усі, хто про це знав, пройшли тести на детекторі брехні.

Провідний журналіст Bellingcat Христо Грозев розповів про розслідування в інтерв'ю «Гордону». Він, зокрема, розповів про «блискучу» операцію українських служб, яким вдалося заплутати не лише ГРУ, але і Федеральну службу безпеки Росії, і заманити вагнерців у Білорусь.

Але, як він заявив, в останній момент, безпосередньо перед від'їздом найманців з Мінська до Стамбула, офіс президента України Володимира Зеленського прийняв рішення про призупинення операції на кілька днів, і цей поворот призвів до провалу всієї справи. Розслідувач також припустив, що Сполучені Штати, Ізраїль та Туреччина співпрацювали з українськими службами того часу.

Видання нагадує, що автор розслідування про «вагнергейт» Грозев був співавтором кількох гучних розслідувань Bellingcat. Зокрема, про збиття росіянами малайзійського літака, він відстежував отруйників Сергія Скрипаля у Великобританії, а нещодавно разом з Олексієм Навальним він викрив співробітників ФСБ, які отруїли російського опозиціонера, а також він був співавтором фільм про палац Путіна на Чорному морі.

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