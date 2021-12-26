Корнієнко: Об’єднання Разумкова будується за принципом «мережевого маркетингу»

«Знаю, що тривають спроби частину депутатів афіліювати»

Колишній голова партії «Слуга народу», перший заступник керівника парламенту Олександр Корнієнко сподівається, що з парламентської фракції «слуг» до об’єднання Дмитра Разумкова більше не відбуватиметься масового відтоку депутатів. Наразі ж перетягування «слуг народу» до Разумкова відбувається за принципом «мережевого маркетингу». Про це Корнієнко розповів в інтерв’ю «Главкому».

Політик не прогнозує, яка саме кількість «слуг» ще може долучитися до об’єднання колишнього спікера.

«Я сподіваюся, що небагато, але вже і на останньому тижні хтось долучився. До речі, хоча Разумков сказав, що Любов Шпак до нього долучилася, сама вона ніде про це не повідомила. Знаю, що тривають спроби частину депутатів афілювати. Вже пішов мережевий маркетинг, коли діючі учасники об’єднання пропонують іншим депутатам», – розповів Корнієнко.

Політик також висловив сподівання, що депутати все ж «не будуть забувати, від якої політичної сили вони обирались», наголосивши, що це все ж таки була політична партія Зеленського, а не Разумкова.

Нагадаємо, у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика», яку очолив колишній голова парламенту Дмитро Разумков. До нього увійшло 24 депутати, переважна більшість – з фракції «Слуги народу».

Це відбулося після того, як 7 жовтня 2021 року Верховна Рада проголосувала за відставку Дмитра Разумкова. За проголосували 284 нардепи.

Також стало відомо, що Разумков планує брати участь у наступних виборах президента.

Довідка. Мережевий маркетинг – це спосіб просування товарів від виробника до споживача за допомогою рекомендацій від людини до людини.

Читайте також інтерв'ю: Олександр Корнієнко: Виганяти Разумкова прямо зараз не треба