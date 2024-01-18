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Керівниця «Слуги народу» анонсувала прийняття Етичного кодексу народного депутата

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Керівниця «Слуги народу» анонсувала прийняття Етичного кодексу народного депутата
Шуляк зазначила, що Етичний кодекс забезпечить ухвалення рішень у демократичний спосіб
фото: glavcom.ua

Нардепка Вікторія Подгорна є драйвером створення Етичного кодексу у парламенті

Партія «Слуга народу» має намір створити Етичний кодекс та ухвалити його в парламенті вже у першому кварталі поточного року. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла очільниця політсили Олена Шуляк.

«Якщо ми говоримо про ухвалення рішень у демократичний спосіб і системну роботу, то має працювати дисциплінарна комісія. У ній є люди, які рекомендовані політрадою, Національною радою громад, і є людина, яка рекомендована мною як головою партії, – Вікторія Подгорна. Вона у Верховній Раді є драйвером створення Етичного кодексу», – зазначила депутатка.

Шуляк підкреслила, що «слуги народу» поставили собі за мету ухвалення кодексу хоча б в першому читанні у першому кварталі цього року. Депутатка додала, що не може повідомити, кого виключатиме партія на наступному засіданні політради, тому що рішення приймаються різними колективними органами.

«Ми вносимо у березні зміни до статуту в партії, вже створили і запустили нашу дисциплінарну комісію, яка, зокрема, займається розглядом питань етичного характеру і виконуватиме важливу місію очищення партійних лав», – повідомила очільниця «Слуги народу».

Нардепка розповіла, що ця дисциплінарна комісія вже розглядала питання Андрія Одарченка (виключений з партії через підозру у спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафи Найєма – «Главком»).

Раніше Олена Шуляк розповіла, що перебіжчики, які пішли за Разумковим, повертаються до «Слуги народу». Проте вона зазначила, що холод у відносинах залишається.

До слова, Олена Шуляк заявила, що за підсумками двох років роботи на чолі партії її не задовольняє. За словами політикині, якщо говорити про класичну партійну роботу, то депутати зараз не можуть виконувати ті завдання, які ставили перед повномасштабним вторгненням.

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Теги: Олена Шуляк партія Слуга народу Верховна Рада

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