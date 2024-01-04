Головна Думки вголос Ірина Геращенко
search button user button menu button
Ірина Геращенко Народна депутатка України

Законопроєкт про мобілізацію – самодіяльність «колективної Марʼяни»

glavcom.ua
«Це вже буде не реєстр військовозобовʼязаних»
фото з відкритих джерел

Зараз читаю поправки і ...

Цікаво, як себе почуває Шмигаль, якому підсунули підписати законопроєкт про мобілізацію імені Безуглої, нашвидкоруч зліплений  в Офісом президента за російськими репресивними лекалами? Антиконституційні норми якого розкритикували не лише опозиція, а й уповноважений з прав людини. А тепер і самі слуги відмежовуються.

Як воно, премʼєру бути безвідмовним цапом – відбувайлом, готовим на виконання найневдячніших завдань?

Але, думаю, тому Шмигаль і премʼєр, що погоджується на все це.

Повторю позицію «ЄС». Посилення мобілізації потрібне. Згідно закону, це повноваження президента, то ж правильно, якщо системний, комплексний законопроєкт щодо посилення мобілізації і при цьому демобілізації та ротації для певних категорій і підрозділів зайде в ВР від Верховного Головнокомандуючого.

Наша команда готова розглядати такий законопроєкт і дискутувати щодо нього. Все інше – це самодіяльність людей, які перебиратимуть повноваження президента.

До речі, вже 4 січня на комітеті з питань нацбезпеки мають розглянути законопроєкт про мобілізацію від Шмигаля. А також поправки до законопроєкту 10062 про УБД і створення електронної єдиної системи військовозобовʼязаних.

На жаль, замість вичистити з того проєкту всі норми надмірного втручання в приватне життя українців, «колективна Марʼяна» тільки посилила це втручання, додавши пункти, що в кабінеті військовозобовʼязаних має бути інформація про всю родину, виїзди закордон, погашені судимості, банківські відомості, борги, освітні курси і інше.

Зараз читаю поправки і офі-ваю, вибачте за сленг….

Це вже буде не реєстр військовозобовʼязаних, а  купол поліцейської держави. Прогнозую, ці поправки викличуть скандал в комітеті і залі. Навіть не уявляю, хто за таке голосуватиме. Й навіщо військкоматам, Генштабу і Міністерству оборони збирати все це.

Читайте також: Нещадна мобілізація. Все, що треба знати про скандальний законопроєкт
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: мобілізація Верховина політика війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві та області працює ППО
Частина Києва знеструмлена через ракетну атаку
2 сiчня, 07:54
30 грудня 2006 року за вироком Вищого кримінального суду Іраку звинуваченого у воєнних злочинах та злочинах проти людяності Саддама Хусейна повісили
Путін, пам'ятай про 30 грудня 2006 року
30 грудня, 2023, 17:13
Україна може почати застосовувати F-16 вже навесні наступного року
Стало відомо, коли може початися бойове застосування F-16 в Україні
27 грудня, 2023, 13:09
Війна розповсюджується по всій планеті...
Світ у вогні. Де чекати наступну «гарячу точку»?
26 грудня, 2023, 18:51
Су-30 було збито над Чорним морем
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще двох ворожих винищувачів
25 грудня, 2023, 07:12
Із потягу зняли ще близько 100 українських дітей, вони перебувають в лікарні Саратовської області
Померла 12-річна українка після «оздоровлення» в російській Тюмені
21 грудня, 2023, 17:08
Указ про розміщення німецькиї військови має бути підписаний цього року
Німеччина розмістить у Литві цілу бригаду для стримування Росії
19 грудня, 2023, 11:18
Окупанти дистанційно заміновують територію біля фронту: деталі
Окупанти дистанційно заміновують територію біля фронту: деталі
11 грудня, 2023, 08:10
Наслідки ракетної атаки на Харківщину
РФ масовано атакувала Україну дронами та ракетами: яка ситуація в регіонах
8 грудня, 2023, 10:28

Ірина Геращенко

Законопроєкт про мобілізацію – самодіяльність «колективної Марʼяни»
Законопроєкт про мобілізацію – самодіяльність «колективної Марʼяни»
Жорстокий урок, який щодня отримують наші діти
Жорстокий урок, який щодня отримують наші діти
Авдіївка. Ворог робить з міста ще один Бахмут
Авдіївка. Ворог робить з міста ще один Бахмут
Кремлівські агенти під рясами. СБУ треба пояснити це «слугам народу»
Кремлівські агенти під рясами. СБУ треба пояснити це «слугам народу»
Виборці «Слуги народу». Час тиснути на своїх депутатів
Виборці «Слуги народу». Час тиснути на своїх депутатів
Дайте грошей, а не свободи слова. У що перетворилося Суспільне мовлення
Дайте грошей, а не свободи слова. У що перетворилося Суспільне мовлення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Китай відреагував на масштабні обстріли РФ по Україні
30K
Ющенко висловив Путіну новорічне побажання
23K
Франція відреагувала на обстріл Білгорода та розлютила Кремль
17K
Масштабний обмін полонених: опубліковано повний список звільнених українців
14K
«Вечірній квартал» зробив заяву щодо номера про переселенку зі Скадовська, який обурив українців
14K
Путін хоче припинення вогню?

Новини

Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:09
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
Сьогодні, 06:00
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Міг вирости видатним піаністом: Херсон попрощався із 11-річним Глібом Федюком
Вчора, 15:09
Усе через Меркель із Путіним? Польща відмовилася відправляти на венеційське бієнале картини художника
Вчора, 10:13
ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua