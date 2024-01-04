Законопроєкт про мобілізацію – самодіяльність «колективної Марʼяни»

«Це вже буде не реєстр військовозобовʼязаних»

Зараз читаю поправки і ...

Цікаво, як себе почуває Шмигаль, якому підсунули підписати законопроєкт про мобілізацію імені Безуглої, нашвидкоруч зліплений в Офісом президента за російськими репресивними лекалами? Антиконституційні норми якого розкритикували не лише опозиція, а й уповноважений з прав людини. А тепер і самі слуги відмежовуються.

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Як воно, премʼєру бути безвідмовним цапом – відбувайлом, готовим на виконання найневдячніших завдань?

Але, думаю, тому Шмигаль і премʼєр, що погоджується на все це.

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Повторю позицію «ЄС». Посилення мобілізації потрібне. Згідно закону, це повноваження президента, то ж правильно, якщо системний, комплексний законопроєкт щодо посилення мобілізації і при цьому демобілізації та ротації для певних категорій і підрозділів зайде в ВР від Верховного Головнокомандуючого.

Наша команда готова розглядати такий законопроєкт і дискутувати щодо нього. Все інше – це самодіяльність людей, які перебиратимуть повноваження президента.

До речі, вже 4 січня на комітеті з питань нацбезпеки мають розглянути законопроєкт про мобілізацію від Шмигаля. А також поправки до законопроєкту 10062 про УБД і створення електронної єдиної системи військовозобовʼязаних.

На жаль, замість вичистити з того проєкту всі норми надмірного втручання в приватне життя українців, «колективна Марʼяна» тільки посилила це втручання, додавши пункти, що в кабінеті військовозобовʼязаних має бути інформація про всю родину, виїзди закордон, погашені судимості, банківські відомості, борги, освітні курси і інше.

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Зараз читаю поправки і офі-ваю, вибачте за сленг….

Це вже буде не реєстр військовозобовʼязаних, а купол поліцейської держави. Прогнозую, ці поправки викличуть скандал в комітеті і залі. Навіть не уявляю, хто за таке голосуватиме. Й навіщо військкоматам, Генштабу і Міністерству оборони збирати все це.