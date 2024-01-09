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Голова комітету Ради з нацбезпеки розкрив деталі розгляду законопроєкту про мобілізацію

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Голова комітету Ради з нацбезпеки розкрив деталі розгляду законопроєкту про мобілізацію
Завітневич заявив, що обговорення стосується пошуку балансу між правами громадян та запропонованими мобілізаційними заходами
фото з відкритих джерел

Рішення щодо скандального законопроєкту планується ухвалити вже сьогодні 

Голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завітневич у інтерв’ю «РБК» повідомив, що у вівторок, 9 січня буде прийняте рішення по законопроєкту щодо мобілізації. Його або повернуть на допрацювання до Кабміну, або нардепи приймуть його за основу та правитимуть до другого читання.

Завітневич спрогнозував, що деякі норми законопроекту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті.

«У першому засіданні брали участь представники ЗСУ та МО, зокрема Залужний, Шаптала та міністр оборони Умєров. Отримали інформацію про ситуацію на фронті, прогноз її розвитку з урахуванням ймовірного характеру подальших дій ворога та наших планів. Значна увага приділена аргументам щодо мобілізаційних потреб для поповнення бойових частин, які понесли втрати та тих, які планується розгорнути», – розповів голова комітету.

Олександр Завітневич додав, що відбулося спільне обговорення з представниками міністерств питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб з урахуванням ресурсних можливостей економіки країни. За його словами, першочергово це стосувалося «пошуку балансу між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроекті заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують».

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Теги: мобілізація Верховна Рада депутат

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