Голова комітету Ради з нацбезпеки розкрив деталі розгляду законопроєкту про мобілізацію

Рішення щодо скандального законопроєкту планується ухвалити вже сьогодні

Голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завітневич у інтерв’ю «РБК» повідомив, що у вівторок, 9 січня буде прийняте рішення по законопроєкту щодо мобілізації. Його або повернуть на допрацювання до Кабміну, або нардепи приймуть його за основу та правитимуть до другого читання.

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Завітневич спрогнозував, що деякі норми законопроекту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті.

«У першому засіданні брали участь представники ЗСУ та МО, зокрема Залужний, Шаптала та міністр оборони Умєров. Отримали інформацію про ситуацію на фронті, прогноз її розвитку з урахуванням ймовірного характеру подальших дій ворога та наших планів. Значна увага приділена аргументам щодо мобілізаційних потреб для поповнення бойових частин, які понесли втрати та тих, які планується розгорнути», – розповів голова комітету.

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Олександр Завітневич додав, що відбулося спільне обговорення з представниками міністерств питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб з урахуванням ресурсних можливостей економіки країни. За його словами, першочергово це стосувалося «пошуку балансу між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроекті заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують».

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.