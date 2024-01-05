Комітет Ради прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади

Нардепка Мар'яна Безугла вже відреагувала на ініціативу

Сьогодні, 5 січня, Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету. Про це повідомив народний депутат Вадим Івченко.

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«Я, особисто, голосував «за». Вважаю, що у Верховній Раді на відповідних посадах мають перебувати люди, які підсилюють наші позиції – в політичному та інформаційному просторах», – написав Івченко

У свою чергу інформацію вже відреагувала нардепка Мар'яна Безугла. «Дорогий Комітет Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі. Трудоголіки, люблю вас Окрема «подяка» Завітневичу, що інціативно поставив на голосування таку рекомендацію», – написала Безугла.

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Нагадаємо, раніше заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook влаштувала кастинг на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

Нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

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