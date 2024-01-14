Голова «Слуги народу» висловилась про створення нової президентської партії
Олена Шуляк: «Зміна вивіски, кольору чи шрифту на партійному фоні – це все ж вторинне»
Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк в інтерв’ю «Главкому» розповіла, чи відомо їй про плани ребрендингу або ж створення нової президентської партії. За словами політикині, деякі її колеги дійсно про це говорять.
«Не хотілося б зараз говорити про зміну вивіски, ребрендинг. Останньою, хто говорив про ребрендинг, була Мар’яна Безугла, вона про це писала… Важливіше, з яким змістом та командою буде йти «Слуга народу» на наступні вибори. Можна нескінченно змінювати вивіски, ставити собі мету заради мети, але зараз пріоритети чітко визначені – перемога та відновлення країни. Важливо, якою буде нова виборча програма «Слуги народу», з яким розумінням команда дійде до процесу відновлення країни після перемоги. А зміна вивіски, кольору чи шрифту на партійному фоні – це все ж вторинне», – каже очільниця політсили.
Коли у партії влади знижується рейтинг – це абсолютно нормальний, звичний процес. На питання про те, які останні дані щодо підтримки «Слуги народу» вона вважає об’єктивними, Шуляк відповіла наступне: «Ми не замовляємо рейтинги, бачимо їх в ЗМІ, але ви чудово розумієте, що будь-які рейтинги в період між виборчими процесами не несуть жодної важливої інформації. Вони можуть говорити про якийсь тренд, але не більше. Більше того, особисто я дуже скептично ставлюся до рейтингів під час війни та їхньої достовірності».
Зараз рейтинг партії президента суттєво нижчий за рейтинг самого президента. Політикиня пояснила це тим, що до деяких членів партії у суспільства є певні питання. «Ми робили помилки, повинні ці помилки визнавати. І намагаємося очищуватися від тих людей, які якраз і працювали на те, щоб знизити цей рейтинг свідомо чи несвідомо. Але наш український народ дуже мудрий, все бачить та визначає», – розповіла вона.
Нещодавно Олена Шуляк заявила, що її однопартійка Мар'яна Безугла має скласти мандат. Також вона пояснила, що партія не має можливості сама позбавити Безуглу депутатства, оскільки вона є мажоритарною депутаткою. Тож від неї чекають заяви.
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