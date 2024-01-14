Голова «Слуги народу» висловилась про створення нової президентської партії

Олена Шуляк: «Зміна вивіски, кольору чи шрифту на партійному фоні – це все ж вторинне»

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк в інтерв’ю «Главкому» розповіла, чи відомо їй про плани ребрендингу або ж створення нової президентської партії. За словами політикині, деякі її колеги дійсно про це говорять.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Не хотілося б зараз говорити про зміну вивіски, ребрендинг. Останньою, хто говорив про ребрендинг, була Мар’яна Безугла, вона про це писала… Важливіше, з яким змістом та командою буде йти «Слуга народу» на наступні вибори. Можна нескінченно змінювати вивіски, ставити собі мету заради мети, але зараз пріоритети чітко визначені – перемога та відновлення країни. Важливо, якою буде нова виборча програма «Слуги народу», з яким розумінням команда дійде до процесу відновлення країни після перемоги. А зміна вивіски, кольору чи шрифту на партійному фоні – це все ж вторинне», – каже очільниця політсили.

Коли у партії влади знижується рейтинг – це абсолютно нормальний, звичний процес. На питання про те, які останні дані щодо підтримки «Слуги народу» вона вважає об’єктивними, Шуляк відповіла наступне: «Ми не замовляємо рейтинги, бачимо їх в ЗМІ, але ви чудово розумієте, що будь-які рейтинги в період між виборчими процесами не несуть жодної важливої інформації. Вони можуть говорити про якийсь тренд, але не більше. Більше того, особисто я дуже скептично ставлюся до рейтингів під час війни та їхньої достовірності».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зараз рейтинг партії президента суттєво нижчий за рейтинг самого президента. Політикиня пояснила це тим, що до деяких членів партії у суспільства є певні питання. «Ми робили помилки, повинні ці помилки визнавати. І намагаємося очищуватися від тих людей, які якраз і працювали на те, щоб знизити цей рейтинг свідомо чи несвідомо. Але наш український народ дуже мудрий, все бачить та визначає», – розповіла вона.

Нещодавно Олена Шуляк заявила, що її однопартійка Мар'яна Безугла має скласти мандат. Також вона пояснила, що партія не має можливості сама позбавити Безуглу депутатства, оскільки вона є мажоритарною депутаткою. Тож від неї чекають заяви.