Головна Країна Політика
search button user button menu button

Корупція дорівнюватиме держзраді? Автор законопроєкту пояснив нюанс

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Корупція дорівнюватиме держзраді? Автор законопроєкту пояснив нюанс
У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується прирівняти корупцію під час війни в Україні до державної зради
фото: Depositphotos

У документі немає змін щодо підслідності, тож питаннями корупції продовжать займатися антикорупційні органи

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти про кримінальну відповідальність за топкорупцію, яку хочуть прирівняти до державної зради. Єдина відмінність між цими двома звинуваченнями полягає в тому, що займатимуться такими справами антикорупційні органи, а не Служба безпеки України. Про це розповів автор законопроєкту, очільник Комітету Ради з питань правової політики Денис Маслов в інтерв'ю rbk.ua.

За словами посадовця, документи передбачають зміни до Кримінального кодексу в частині корупційних правопорушень у сфері правосуддя. Вони стосуватимуться не лише суддів, а й тих, хто пропонує та бере хабарі. Кримінальну відповідальність за такі злочини пропонується підвищити до максимального терміну – п'ятнадцяти років позбавлення волі.

На переконання Маслова, під час війни корупційні злочини, безпосередньо пов'язані з питаннями оборони чи з найважливішими державними питаннями, повинні каратися максимально суворо.

Він також підкреслив, що головним і суттєвим є саме зміст законопроєкту – прирівняння топкорупції до державної зради. Змін щодо підслідності у документ не вносили, тому ними продовжать займатися антикорупційні органи.

Нагадаємо, що 30 серпня 2023 року на порталі парламенту розмістили проєкт закону щодо прирівняння до державної зради корупційних злочинів. 

Перед цим, 27 серпня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський подасть у парламент ініціативу щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду. На думку Зеленського, це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб посадовці навіть не думали про незаконне збагачення.

Читайте також: Шість причин, чому корупцію не можна прирівнювати до держзради
Теги: корупція державна зрада закон Верховна Рада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський криміналізував контрабанду, ЗСУ знищили 810 бригаду флоту РФ. Головне за 28 грудня
Зеленський криміналізував контрабанду, ЗСУ знищили 810 бригаду флоту РФ. Головне за 28 грудня
28 грудня, 21:00
«Батьківщина» не голосуватиме за закон про мобілізацію у чинній редакції
«Батьківщина» не голосуватиме за закон про мобілізацію у чинній редакції
26 грудня, 23:11
Рада чекає законопроєкт про мобілізацію, Навальний знайшовся. Головне за 25 грудня
Рада чекає законопроєкт про мобілізацію, Навальний знайшовся. Головне за 25 грудня
25 грудня, 21:00

Політика

Корупція дорівнюватиме держзраді? Автор законопроєкту пояснив нюанс
Корупція дорівнюватиме держзраді? Автор законопроєкту пояснив нюанс
Уряд затвердив новий склад наглядової ради «Укроборонпрому»
Уряд затвердив новий склад наглядової ради «Укроборонпрому»
НАЗК повідомило, скільки українських чиновників вже показали свої доходи
НАЗК повідомило, скільки українських чиновників вже показали свої доходи
Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН
Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН
Зеленський відвідав передові позиції українських військ в Авдіївці (відео)
Зеленський відвідав передові позиції українських військ в Авдіївці (відео)
Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА Труша
Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА Труша

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
315K
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
101K
ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони
14K
Хто став Героєм України у 2023 році. Повний список нагороджених
12K
Байден відреагував на масштабний обстріл України
12K
Чому українці втрачають надію на перемогу: ЗМІ назвали дві головні причини
9595
У Львові внаслідок ракетного удару загинув відомий спортсмен

Новини

Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Сьогодні, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Місцями невеликий дощ та туман: прогноз погоди на 30 грудня
Сьогодні, 04:14
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Вчора, 11:27

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua