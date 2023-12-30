Корупція дорівнюватиме держзраді? Автор законопроєкту пояснив нюанс

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується прирівняти корупцію під час війни в Україні до державної зради

У документі немає змін щодо підслідності, тож питаннями корупції продовжать займатися антикорупційні органи

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти про кримінальну відповідальність за топкорупцію, яку хочуть прирівняти до державної зради. Єдина відмінність між цими двома звинуваченнями полягає в тому, що займатимуться такими справами антикорупційні органи, а не Служба безпеки України. Про це розповів автор законопроєкту, очільник Комітету Ради з питань правової політики Денис Маслов в інтерв'ю rbk.ua.

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За словами посадовця, документи передбачають зміни до Кримінального кодексу в частині корупційних правопорушень у сфері правосуддя. Вони стосуватимуться не лише суддів, а й тих, хто пропонує та бере хабарі. Кримінальну відповідальність за такі злочини пропонується підвищити до максимального терміну – п'ятнадцяти років позбавлення волі.

На переконання Маслова, під час війни корупційні злочини, безпосередньо пов'язані з питаннями оборони чи з найважливішими державними питаннями, повинні каратися максимально суворо.

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Він також підкреслив, що головним і суттєвим є саме зміст законопроєкту – прирівняння топкорупції до державної зради. Змін щодо підслідності у документ не вносили, тому ними продовжать займатися антикорупційні органи.

Нагадаємо, що 30 серпня 2023 року на порталі парламенту розмістили проєкт закону щодо прирівняння до державної зради корупційних злочинів.

Перед цим, 27 серпня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський подасть у парламент ініціативу щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду. На думку Зеленського, це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб посадовці навіть не думали про незаконне збагачення.