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У Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади
Мар'яна Безугла
фото: Укрінформ

Ініціаторами постанови виступили одинадцять нардепів

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання народної депутатки України Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Документ оприлюднено на сайті парламенту сьогодні, 6 січня.

«Відповідно до частини першої статті 83 Регламенту Верховної Ради України, пункту 3 частини третьої статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» Верховна Рада України постановляє: Відкликати Безуглу Мар’яну Володимирівну – народного депутата України з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків», – написано в проєкті постанови.

Ініціаторами постанови є Завітневич Олександр Михайлович, Федієнко Олександр Павлович, Івченко Вадим Євгенович, Хоменко Олена Вікторівна, Ковальов Олександр Іванович, Костенко Роман Васильович, Здебський Юрій Вікторович, Чернєв Єгор Володимирович, Касай Геннадій Олександрович, Рахманін Сергій Іванович, Березін Максим Юрійович.

Нагадаємо, що вчора, 5 січня, народний депутат Вадим Івченко повідомив, що Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

На цю інформацію вже відреагувала сама нардепка. «Дорогий Комітет Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі. Трудоголіки, люблю вас Окрема «подяка» Завітневичу, що інціативно поставив на голосування таку рекомендацію», – написала Безугла.

Раніше Безугла на своїй сторінці у Facebook влаштувала кастинг на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

Нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, у якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

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Теги: Верховна Рада Мар’яна Безугла

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