Рада ухвалила закон про медичний канабіс, Україна отримала $950 млн. Головне за 21 грудня
Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності
Рада ухвалила закон про медичний канабіс, Україна отримала від Японії $950 млн, парламент призначив членів Рахункової палати. «Главком» склав добірку новин 21 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:
У голови ВККС знайдено російське громадянство
Вища кваліфікаційна комісія суддів отримала лист від Служби безпеки України, у якому йдеться, що нинішній голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство. Повідомлення про наявність у Ігнатова паспорта РФ почали активно ширитися ще у червні нинішнього року.
Під час сьогоднішнього брифінгу голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Роман Ігнатов спростував інформацію про наявність в нього російського громадянства, а також заявив про провокації, що готуються проти службовців ВККС.
Україна отримала від Японії $950 млн
До Державного бюджету України надійшло близько $950 млн від Японії в межах проєктів Світового банку. Кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.
Фінансування складається з гранту Японії на суму $52,4 млн в межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE) та позики від уряду Японії обсягом $900 млн через проєкт «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності»
Рада ухвалила закон про медичний канабіс
Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів.
Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.
Парламент призначив членів Рахункової палати
Верховна Рада призначила членів Рахункової палати. Таке рішення підтримали 247 депутатів.
Таким чином членами Рахункової палати призначено:
- Ольгу Піщанську;
- Єлизавету Пушко-Цибуляк;
- Сергія Ключку;
- Кирила Клименка.
Стрілянина в празькому університеті
В університеті Праги сталася стрілянина. Начальник поліції Чехії Мартін Вондрашек заявив, що стрілець убив щонайменше 15 людей і поранив щонайменше 24 особи в університеті Праги.
Також зазначається, стрілець вчинив самогубство в момент, коли по ньому вели вогонь поліцейські. За інформацією Novinky.cz, уряд Чехії збереться на екстрене засідання
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