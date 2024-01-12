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«Слуга народу» збирається відкривати нові партійні офіси

Христина Петренко
glavcom.ua
«Слуга народу» збирається відкривати нові партійні офіси
Олена Шуляк зазначає, що розширення пов'язане зі збільшенням кількості людей, які долучаються до партійного руху
Фото: «Слуга народу»

Глава партії: «Ми навіть за ці два роки відкрили 15 і додатково ще 61 партійний офіс»

Партія «Слуга народу» планує збільшення кількості партійних офісів по Україні. Про це очільниця політичної сили Олена Шуляк розповіла в інтерв'ю «Главкому». 

«Планували з колегами роботу на 2024 рік: ще декілька десятків офісів і партійних організацій будемо відкривати. Це пов'язано з тим, що ми на місцях бачимо активних людей, які долучаються до партійного руху. Для нас дуже важливо об'єднати людей, які зарекомендували себе протягом війни, щоб партія була майданчиком, де ці активні люди можуть проявити себе найбільш ефективно», – сказала Шуляк.

Також вона поділилась тим, що за підсумками двох років роботи на чолі партії її не задовольняє. За словами політикині, якщо говорити про класичну партійну роботу, то депутати зараз не можуть виконувати ті завдання, які ставили перед повномасштабним вторгненням:

«Тільки після перемоги будемо займатися роботою над тим КРІ (ключові показники ефективності), які ставили собі перед повномасштабним вторгненням. А це збільшення кількості наших партійців, місцевих осередків, яких ми навіть за ці два роки відкрили 15 і додатково ще 61 партійний офіс». 

Раніше Олена Шуляк розповідала, що частина депутатів, які відкололися від «Слуги народу» та сформувала «групу Разумкова», вже повернулася. Це відбулося за період повномасштабного вторгнення.

Загалом, команда «Слуги народу» досить серйозно поповнилася під час місцевих виборів у 2020 році: це більше ніж 6400 депутатів місцевих рад, більше ніж 220 голів територіальних громад, сотні старост. 

Наразі по всій Україні працює більше ніж 750 фракцій. Не всі з них є членами партії, але більшість з тих, що працюють і у Верховній Раді, і на місцях, є партійцями. Сьогодні команда партії – це близько 10 тисяч людей по всій Україні. 

Що стосується скандальної депутатки Мар'яни Безуглої, то Олена Шуляк розповіла, що «Слуга народу» чекає від неї заяву про складання мандата, оскільки вона є мажоритарною депутаткою.

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Теги: партія Слуга народу Олена Шуляк партії

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