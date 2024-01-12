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Перебіжчики, які пішли за Разумковим, повертаються до «Слуги народу»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Перебіжчики, які пішли за Разумковим, повертаються до «Слуги народу»
Станом на зараз до «Слуги народу» повернулися два нардепи
фото з відкритих джерел

Глава партії Олена Шуляк назвала перші прізвища депутатів, які перейшли назад із «групи Разумкова» до «Слуги народу»

Частина депутатів, які відкололися від «Слуги народу» та сформувала «групу Разумкова», вже повернулася. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла очільниця політичної сили Олена Шуляк.

«От у нас були певні «зрадницькі» речі, коли відкололася частина депутатів, яка сформувала так звану «групу Разумкова». Але за період повномасштабного вторгнення частина з них вже до нас повернулася. Ми вдячні за це колегам, але, мені здається, все одно холод у відносинах залишається…», – зазначила депутатка.

Голова «Слуги народу» додала, що точно повернулися Дмитро Гурін та Костянтин Касай.

Як раніше повідомлялося, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков створив у парламенті міжфракційне об’єднання «Розумна політика» на початку листопада 2021 року. До об’єднання увійшли і депутати з числа «Слуги народу», «Батьківщини» та позафракційних. Серед них зокрема, «слуги народу»: Людмила Буймістер, Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Дмитро Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Олександр Бакумов, Ольга Коваль, Дарʼя Володіна, Михайло Новіков, Роман Бабій, Аліна Загоруйко, Костянтин Касай, Дмитро Гурін, Євген Петруняк, Іван Юнаков, Михайло Крячко.

До слова, нардеп та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт щодо мобілізації. Документ у понеділок, 8 січня одержано парламентом. «Він суттєво покращує те, що подали в Уряді, прибирає найгірші його норми, а також додає ті важливі ідеї, про які нам регулярно говорять захисники», – повідомив депутат.

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Теги: партія Слуга народу Олена Шуляк Дмитро Гурін Дмитро Разумков політика партії

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