«Політики – витратний матеріал». Ткаченко пояснив, чому він більше не міністр

Ткаченко назвав причини, які передували його звільненню, «ідеальним штормом»

Колишній міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував свою відставку, яка набула розголосу у суспільстві. Свою відставку він називає «природним процесом». Про це Ткаченко сказав в інтерв'ю BBC.

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«Всі політики – це витратний матеріал. Все рано чи пізно починається і рано чи пізно закінчується. Це природній процес», – сказав він.

Події, які сталися минулого тижня, ексміністр назвав «ідеальним штормом».

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«Коли на одне рішення з приводу музею Голодомору чи з приводу побудови тризубу (на «Батьківщині-матері» – «Главком»), чи виділення коштів на серіали піднімається хайп, хейт, і створюється ситуація, в якій працювати буде неефективно», – пояснив колишній урядовець.

Ткаченко розповів, що він був у прем'єра Дениса Шмигаля із заявою про відставку за годину-дві, як Зеленський оголосив, що попросив очільника уряду розглянути можливість заміни міністра культури. Чи знав президент України тоді, під час звернення, що Ткаченко уже написав заяву про звільнення – він цього не знає. Але наголосив, що поважає Зеленського.

«У нас є верховний головнокомандувач під час війни. Я його поважав до війни, поважаю і зараз», – додав він.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка.

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Ткаченко увечері 20 липня повідомив, що подав заяву про відставку через «хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни». До того стало відомо, що «Мультимедійна платформа іномовлення України», якій належить телеканал «Дім» та UATV, вирішила профінансувати виробництво 53 українських фільмів та серіалів, які перемогли в конкурсі.

Серед проєктів, які мали отримати державне фінансування, – серіал «СМТ Інгулець» від компанії «Прототип Продакшин», якою володіє телеведучий Юрій Горбунов. Він уже заявив, що відмовився від державних 33 млн грн.