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Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко
фото з відкритих джерел

Рішення прийняте через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав заяву про відставку вчора увечері, 20 липня. Про це Ткаченко повідомив у своєму Telegram.

Він прийняв це рішення через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни.

«Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди - це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього», – написав Ткаченко.

Він також підкреслив, що культурні проєкти, незалежно від джерела фінансування – будь то публічні або приватні кошти – важливі під час воєнного часу, так само як і військові обладнання. 

«І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших», - повідомив Олександр Ткаченко.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив голові уряду Денису Шмигалю знайти заміну міністра культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку. 

Як відомо, Міністерство культури виділяє мільйони гривень для створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок. У зв'язку з цим, нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко вимагає негайно відставити міністра культури Олександра Ткаченка від виконання обов’язків.

Нардепка додала, що на «Прозорро» зʼявився новий тендер, згідно з яким зрозуміло, що на серіал «СМТ «Інгулець» Мінкульт виділить 33 млн грн під час війни.

Нагадаємо, що петиція з проханням про відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики набрала необхідні 25 тисяч голосів.

На Книжковому Арсеналі у Києві під час однієї з дискусій, на якій присутній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, активісти розгорнули плакати з закликом про його відставку. Проте міністр не зрозумів причину претензій до нього.

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Теги: Мінкульт війна культура фінансування Олександр Ткаченко

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