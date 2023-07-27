Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка

Олександр Ткаченко особисто прийшов у парламент і виступив перед депутатами

«За» проголосував 321 депутат, двоє були проти та ще 6 утрималися

Народні депутати Верховної Ради підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Ткаченко сам написав заяву на звільнення.

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«За» проголосував 321 депутат, двоє були проти та ще 6 утрималися, повідомив депутат Ярослав Железняк. Питання призначення нового міністра не стоїть у порядку денному. Виконувачем обов'язків міністра має стати один із заступників Ткаченка.

За відставку Ткаченка проголосував 321 депутат фото: Ярослав Железняк

Олександр Ткаченко особисто прийшов у парламент і виступив перед депутатами.

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Перед цим комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставку Ткаченка і передав це питання на розгляд у сесійній залі Ради. Сам міністр взяв участь у засіданні та представив звіт за три роботи Мінкульту.

Нагадаємо, Ткаченко увечері 20 липня повідомив, що подав заяву про відставку через «хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни». До того стало відомо, що «Мультимедійна платформа іномовлення України», якій належить телеканал «Дім» та UATV, вирішила профінансувати виробництво 53 українських фільмів та серіалів, які перемогли в конкурсі.

Серед проєктів, які мали отримати державне фінансування, – серіал «СМТ Інгулець» від компанії «Прототип Продакшин», якою володіє телеведучий Юрій Горбунов. Він уже заявив, що відмовився від державних 33 мільйонів гривень.