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Услід за Ткаченком Кабмін звільнив його заступницю Григоренко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Услід за Ткаченком Кабмін звільнив його заступницю Григоренко
Галину Григоренко звільнено з посади заступника Міністра культури
фото з відкритих джерел

Григоренко написала заяву про звільнення 28 липня

Кабінет Міністрів Сьогодні, 4 серпня, Кабінет Міністрів звільнив Галину Григоренко з посади заступниці міністра культури та інформаційної політики. Про це повідомляє Уряд online.

«На своєму засіданні 4 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Григоренко Галини Володимирівни з посади заступника Міністра культури та інформаційної політики», – йдеться у повідомленні.

Григоренко написала заяву про звільнення 28 липня. «Ти маєш випити цю чашу до дна», – сказала мені одна розумна людина свого часу. Дякую всім, хто був поруч, за підтримку; всім, у кого були інші погляди, за можливість навчитись дивитись на речі і ситуації з іншого боку; всім, хто відкрив мені нові грані партнерства і дружби; всім, хто не зважаючи на складні умови, продовжував свою роботу», – зазначила чиновниця у Facebook.

Григоренко працювала заступницею міністра з 20 липня 2022 року. До цього вона з 2020 року очолювала Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти (до перейменування Державне агентство з питань мистецтв).

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. 

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Теги: Верховна Рада міністр Олександр Ткаченко звільнення

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