Хто насправді виконує обов'язки прем'єра та спікера. Безугла назвала два прізвища

Безугла стверджує, що і глава Банкової, і керівник фракції «слуг» легко впораються з посадами очільника уряду та спікера парламенту

Нардепка вважає, що чинні очільники Кабміну та Ради «не є суб’єктними та ініціативними»

Народна депутатка Марʼяна Безугла заявила, що глава Офісу президента Андрій Єрмак зараз має повноваження премʼєр-міністра, а голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія – спікера Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепки.

За словами політикині, чинний голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нібито «не є суб’єктним та ініціативним». Водночас глава українського уряду Денис Шмигаль «взагалі аполітичний».

«Тож вакуум заповнився, і вакуум заповнили Давід та Андрій. Як природні політичні антагоністи – законодавча і виконавча гілки, гілки, які створені, щоб контролювати одна одну. Шмигаль не є «людиною Давіда», він нейтральний, сконцентрований на поточному виконанні, технократ. Але Андрій хоче мати саме 100% свою людину. Тож просуває свою вихованицю, ученицю, максимально лояльну і зрозумілу саме йому Юлію Свириденко, замість того, щоб проявити мужність і врешті самому піти на посаду, функціонал якої вже де-факто давно виконує. Так само Давід, не займаючи вищих формальних посад, але будучи керівником фракції «Слуга народу» та активним комунікатором, контролює весь парламент і може організувати голосування за новий Кабмін, а може і ні», – заявила вона.

Безугла стверджує, що і глава Банкової, і керівник фракції «слуг» легко впораються з посадами очільника уряду та спікера парламенту. «На мою думку, обоє, як уособлення і лідери двох гілок, змагаються щодо контролю та зниження впливу кожного. Так само, як би змагалися прем’єр та спікер, якби посади обіймали ті, хто фактичні, а не формальні», – додала Безугла.

Допис Безуглої скріншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що поки що не збирається міняти премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, чутки про звільнення якого поширюються останніми тижнями.

Варто зазначити, що інформація про заміну українського премʼєра зʼявляються з року в рік. 16 червня 2025 року народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Офіс президента може найближчим часом відправити у відставку чинного прем’єр-міністра та замінити увесь Кабінет міністрів. Головним кандидатом на пост очільника уряду нібито є міністерка економіки Юлія Свириденко.

До слова, потенційна відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством. Стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану. Без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей.

Однак згодом стало відомо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13407 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедури призначення чи обрання на посади, звільнення з посад деяких посадових осіб, висловлення недовіри генеральному прокуророві у випадках, передбачених Конституцією та законами України».