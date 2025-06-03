«Щоб побачити ситуацію на власні очі». Єрмак запросив Віткоффа до України

Єрмак розповів Віткоффу про реальну ситуацію на полі бою та запросив Стіва Віткоффа відвідати Україну

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Про це Єрмак написав у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

Під час зустрічі вони обговорили перемовини української та російської делегацій в Стамбулі. «Позиція РФ – неконструктивна», – доповнив Єрмак.

Зі слів керівника Офісу президента, він повідомив, що росіяни тягнуть час і маніпулюють перемовинами, «намагаючись уникнути американських санкцій, і не хочуть припиняти вогонь. Тільки санкції зможуть підштовхнути росію до серйозних перемовин».

Єрмак розповів Віткоффу про реальну ситуацію на полі бою та запросив Стіва Віткоффа відвідати Україну, «щоб побачити ситуацію на власні очі».

«Нам потрібне припинення вогню – ми повністю підтримуємо ще з березня відповідну пропозицію США. Також ми готові до зустрічі лідерів, якої уникає Росія», –підсумував він у своєму повідомленні.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак разом із українськими посадовцями зустрівся у Вашингтоні зі спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

За словами керівника Офісу президента, було обговорено ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні.

Як відомо, українська делегація, яку очолює міністерка економіки Юлія Свириденко, прибула до США. За словами Єрмака, у складі делегації також команда Міністерства оборони та Офісу президента. У Вашингтоні вони «просуватимуть важливі для України питання».

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Напередодні, 1 червня, президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації – зі списку виключено Олексія Маловацького, натомість включено Юрія Ковбасу, Євгена Острянського та Андрія Фоміна.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містив положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Після завершення годинних перемовин між Україною та РФ у Стамбулі українські посадовці зробили низку заяв. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. Йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна планує запропонувати Росії на переговорах повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. «Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, – логічна та реалістична», – зазначив президент. До слова, аналітики ISW проаналізували, як Росія «диктує» свої вимоги щодо часу, умов та місця проведення переговорів.