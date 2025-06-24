Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«На психіатра»: Фронтмен «Антитіл» створив збір для Безуглої. Нардепка відповіла

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Фронтмен «Антитіл» створив збір для Безуглої
колаж: glavcom.ua

Як відомо, минулої ночі РФ знищила квартиру артистів Олени та Тараса Тополі

Фронтмен українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя оголосив про збір для народної депутатки Мар'яни Безуглої, передає «Главком».

Це сталось після того, як нардепка звинуватила музиканта у «фейковій службі» та натякнула на «карму», коли з'явилась інформація про руйнування квартири Тополі внаслідок атаки РФ.

«Друзі, та я скоріше в пеклі згорю від сорому, ніж оголошу збір собі на ремонт. Дякувати Богу є голос, рідні, друзі, тож впораємося. От що дійсно важливо, дійсно справа державного значення, так це допомогти народній обраниці з лікуванням. Ми ж люди, а не безумні узкі якісь. Тож я відкриваю банку «На психіатра Марʼяні»», – написав артист.

«На психіатра»: Фронтмен «Антитіл» створив збір для Безуглої. Нардепка відповіла фото 1

Своєю чергою Безугла прокоментувала рішення виконавця:

«На психіатра»: Фронтмен «Антитіл» створив збір для Безуглої. Нардепка відповіла фото 2

Нагадаємо, після нічного обстрілу Києва 23 червня, внаслідок якого, зокрема, було пошкоджено квартиру лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі, народна депутатка Мар'яна Безугла оприлюднила допис у соціальних мережах, звинувативши музиканта у «фейковій службі» та натякнувши на «карму».

«Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв’ю, замовна пісенька «Фортеця Бахмут», коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд, а Сирський змагався з Пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку... А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне», – написала Безугла.

Вона провела паралель між «фейковою службою» та «справжньою війною», зазначивши, що «справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти «порішав» в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою». Безугла вказала на «карму» як причину того, що сталося з майном співака.

Як відомо, внаслідок нічної атаки постраждала квартира співачки Олени Тополі та лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі. Музикант розповів, що на момент обстрілу діти перебували не в столиці. Ракета влучила у будинок навпроти. 

Читайте також:

Теги: Мар’яна Безугла Тарас Тополя ракета квартира артист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці працює оперативний штаб
Окупанти атакували Одесу: фото наслідків
3 червня, 07:53
Українці часто купують у Польщі декілька квартир в одній будівлі
Українці масово купують житло в одній країні за готівку
27 травня, 09:08
У Північноморську, де обслуговуються підводні човни, прогримів вибух
У Північноморську, де обслуговуються підводні човни, прогримів вибух
1 червня, 15:11
У багатьох районах столиці спалахнули пожежі
Атака на Київ: загинули четверо людей
6 червня, 06:32
Наслідки нічної атаки на Тернопільщину
Ворог здійснив наймасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань (оновлено)
6 червня, 07:36
Державний архів Одеської області
Одеса: уламки дронів пошкодили приміщення Держархіву
10 червня, 10:48
Триває уточнення інформації щодо всіх наслідків нічної атаки
Атака на Хмельниччину: очільник ОВА розповів про наслідки
6 червня, 07:04
Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей
РФ атакувала Україну 322-ма повітряними цілями: є пошкодження на 27 локаціях
10 червня, 09:22
Квартира Alyosha та Тараса Тополі постраждала внаслідок атаки РФ
РФ знищила квартиру артистів Олени та Тараса Тополі (відео, фото)
Вчора, 07:49

Шоу-біз

«На психіатра»: Фронтмен «Антитіл» створив збір для Безуглої. Нардепка відповіла
«На психіатра»: Фронтмен «Антитіл» створив збір для Безуглої. Нардепка відповіла
Ірина Білик дала пораду Сердючці після скандалу з російськомовними піснями
Ірина Білик дала пораду Сердючці після скандалу з російськомовними піснями
РФ знищила квартиру артистів Олени та Тараса Тополі (відео, фото)
РФ знищила квартиру артистів Олени та Тараса Тополі (відео, фото)
Відомий актор потрапив у гучний скандал через допис про «втому від війни»
Відомий актор потрапив у гучний скандал через допис про «втому від війни»
«А діти чекають». Ірина Білик представила зворушливу композицію про війну
«А діти чекають». Ірина Білик представила зворушливу композицію про війну
Вакарчук несподівано записав гумористичний фіт з Badstreet Boys: причина
Вакарчук несподівано записав гумористичний фіт з Badstreet Boys: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
32K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
14K
Керівник СБУ назвав екснардепа, який хотів убити Гордона
12K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Втрати ворога станом на 23 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua