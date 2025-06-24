«На психіатра»: Фронтмен «Антитіл» створив збір для Безуглої. Нардепка відповіла

Як відомо, минулої ночі РФ знищила квартиру артистів Олени та Тараса Тополі

Фронтмен українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя оголосив про збір для народної депутатки Мар'яни Безуглої, передає «Главком».

Це сталось після того, як нардепка звинуватила музиканта у «фейковій службі» та натякнула на «карму», коли з'явилась інформація про руйнування квартири Тополі внаслідок атаки РФ.

«Друзі, та я скоріше в пеклі згорю від сорому, ніж оголошу збір собі на ремонт. Дякувати Богу є голос, рідні, друзі, тож впораємося. От що дійсно важливо, дійсно справа державного значення, так це допомогти народній обраниці з лікуванням. Ми ж люди, а не безумні узкі якісь. Тож я відкриваю банку «На психіатра Марʼяні»», – написав артист.

Своєю чергою Безугла прокоментувала рішення виконавця:

Нагадаємо, після нічного обстрілу Києва 23 червня, внаслідок якого, зокрема, було пошкоджено квартиру лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі, народна депутатка Мар'яна Безугла оприлюднила допис у соціальних мережах, звинувативши музиканта у «фейковій службі» та натякнувши на «карму».

«Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв’ю, замовна пісенька «Фортеця Бахмут», коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд, а Сирський змагався з Пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку... А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне», – написала Безугла.

Вона провела паралель між «фейковою службою» та «справжньою війною», зазначивши, що «справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти «порішав» в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою». Безугла вказала на «карму» як причину того, що сталося з майном співака.

Як відомо, внаслідок нічної атаки постраждала квартира співачки Олени Тополі та лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі. Музикант розповів, що на момент обстрілу діти перебували не в столиці. Ракета влучила у будинок навпроти.