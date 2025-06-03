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Українська делегація прибула до Вашингтона: Єрмак назвав мету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Українська делегація прибула до Вашингтона: Єрмак назвав мету
Єрмак та Свириденко зустрінуться з командою Трампа
фото: Голос Америки

Українські посадовці говоритимуть про оборонну підтримку, ситуацію на полі бою та посилення санкцій

Українська делегація, яку очолює міністерка економіки Юлія Свириденко, прибула до США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, у складі делегації також команда Міністерства оборони та Офісу президента. У Вашингтоні вони «просуватимуть важливі для України питання».

«Наша повістка доволі комплексна. Плануємо говорити про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти Росії, зокрема законопроект сенатора Грема. Також обговоримо угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали», – каже він.

Як зазначив глава Банкової, під час візиту йтиметься про повернення Росією депортованих українських дітей, а також пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви.

«Буде чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну, командою президента США Дональда Трампа. Ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як Росія затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни», – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Напередодні, 1 червня, президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації – зі списку виключено Олексія Маловацького, натомість включено Юрія Ковбасу, Євгена Острянського та Андрія Фоміна.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містив положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Після завершення годинних перемовин між Україною та РФ у Стамбулі українські посадовці зробили низку заяв. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. Йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна планує запропонувати Росії на переговорах повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. «Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, – логічна та реалістична», – зазначив президент. До слова, аналітики ISW проаналізували, як Росія «диктує» свої вимоги щодо часу, умов та місця проведення переговорів.

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Теги: Андрій Єрмак США

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